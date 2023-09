Les premières versions stables d’Android 14 arrivent sur les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 : elles seront bientôt disponibles en version globale

Il y a déjà plusieurs semaines que nous vous informons de l’arrivée imminente d’Android 14 sur les mobiles Xiaomi et aujourd’hui, après une longue attente, nous connaissons enfin les premiers appareils qui peuvent être mis à jour, bien que, pour le moment, ils ne puissent être appréciés que sur les ROMs chinoises en attendant leurs versions globales.

Selon MIUIes, les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont les premiers appareils de la société chinoise à recevoir de manière stable la première version de MIUI 14 basée sur Android 14, il est donc prévu que leurs versions globales soient officiellement libérées au cours des prochaines semaines pour que nous puissions tous en profiter.

Les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13, les premiers à mettre à jour

Si nous regardons les versions des deux appareils, nous remarquons qu’il s’agit exactement des mêmes mises à jour pour les deux terminaux, avec la V14.0.0.18.UMBCNXM pour le Xiaomi 13 Pro et la V14.0.0.18.UMCCNXM pour le Xiaomi 13, il ne devrait donc a priori pas y avoir de différence entre les deux.

Cependant, ce qui nous a surpris dans les notes de mise à jour, c’est qu’en plus de spécifier qu’elle est basée sur Android 14, nous ne trouvons que deux changements : une amélioration de la stabilité du système et une réduction du décalage. Par conséquent, bien qu’il y ait des changements internes, nous comprenons qu’esthétiquement, il n’y aura pas beaucoup de différences par rapport aux versions actuelles.

Quoi qu’il en soit, l’important est que nous pourrons bientôt disposer de ces nouvelles versions globales et stables d’Android 14 pour nos Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13, deux terminaux qui ont ouvert la voie à ce système au sein de MIUI et qui arrivera sur un grand nombre d’appareils au cours des prochains mois.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :