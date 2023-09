Ceci est le premier téléphone portable de Xiaomi à recevoir 4 ans de mises à jour Android

Xiaomi a confirmé à travers le compte officiel de Redmi sur Weibo que le Redmi K60 Extreme Edition sera le premier terminal de la marque à bénéficier de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Le Redmi K60 Extreme Edition dans ses trois couleurs disponibles

Xiaomi est très consciente que l’une des principales faiblesses de ses terminaux est sa politique de mises à jour, car il y a d’autres fabricants sur le panorama Android qui offrent plus d’années de support tels que Samsung, Google et même OnePlus, et pour cette raison, le géant chinois veut se mettre au même niveau que ses concurrents directs dans ce domaine.

Ainsi, il y a quelques semaines, nous vous avons annoncé que Xiaomi commencerait à offrir plus d’années de mises à jour Android sur ses futurs terminaux, et maintenant, la société chinoise elle-même vient de confirmer, une semaine après son lancement, que le Redmi K60 Extreme Edition sera le premier terminal de la marque à recevoir des mises à jour Android pendant 4 ans.

Le Redmi K60 Extreme Edition sera pris en charge jusqu’à Android 17

Le compte officiel de Redmi sur le réseau social Weibo a récemment partagé une publication confirmant que le Redmi K60 Extreme Edition sera le premier smartphone de Xiaomi à bénéficier d’une prise en charge plus étendue, car il aura 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Dans le post en question, le compte de Redmi partage une affiche promotionnelle du Redmi K60 Extreme Edition, que nous vous laissons ci-dessous, où l’on peut voir que, en plus d’avoir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce terminal sera également l’un des premiers à recevoir la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 15.

Ce que Xiaomi n’a pas encore confirmé, c’est combien de versions de MIUI recevra ce nouveau flagship de Redmi, qui arrivera bientôt sur le marché européen en tant que Xiaomi 13T Pro, car la société chinoise a l’habitude de mettre à jour la version d’Android sans modifier la version de MIUI sur certains terminaux.

Quoi qu’il en soit, il est toujours bon de voir une marque comme Xiaomi décider d’étendre le support de ses appareils, bien qu’il faille attendre de voir si cette nouvelle politique de mises à jour sera exclusivement réservée à la Chine ou si elle s’appliquera également aux modèles d’autres marchés tels que l’Europe.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :