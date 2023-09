Voici les jeux qui arrivent dans le Xbox Game Pass en première vague du mois de septembre

Sans aucun doute, Starfield est l’addition la plus remarquable de ce mois-ci, et de toute l’année, dans Game Pass.

Microsoft a déjà annoncé les jeux Xbox Game Pass de la première moitié de septembre

Nous sommes dans les premiers jours du mois et cela signifie de grandes nouvelles pour les abonnés Xbox Game Pass. Bien qu’il y ait quelques jours, nous connaissions les jeux inclus dans PS Plus Essential, et nous connaissons maintenant également les premiers jeux qui arrivent sur ce service d’abonnement de Microsoft en septembre, ce dont ils ont annoncé à travers leur site officiel comme d’habitude.

Il est vrai qu’aujourd’hui, le 6 septembre, Starfield a été lancé mondialement, l’un des jeux les plus attendus ces dernières années et que vous pouvez également jouer depuis votre téléphone, donc les bonnes nouvelles ne cessent de se succéder pour les utilisateurs de Xbox, PC et du Game Pass lui-même, car le titre est sorti directement sur le service mentionné. En réalité, l’un des jeux qui arrive pendant la première moitié de septembre est Starfield, qui se démarque des autres, mais il ne vient pas seul.

Starfield et d’autres jeux sont ceux qui arrivent dans la première moitié de septembre sur Xbox Game Pass

picture it: you. these games. soon.https://t.co/6SknBUsiPQ pic.twitter.com/vtFgL0YbaL — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 5 septembre 2023

Bien que la société de Redmond ait annoncé l’arrivée de 3 jeux pour la première moitié de septembre, il convient de mentionner également l’arrivée de titres tels que GRIS, le jeu indépendant populaire développé par le studio français Nomada Studio et édité par Devolver Digital, qui a fait son entrée dans le Game Pass hier même. De plus, le jeu français n’était pas le seul, puisque nous pouvons également déjà trouver sur la plate-forme des jeux comme Age of Empires 4: Edition Anniversaire (en nuage et consoles, déjà disponible sur PC), le jeu de pêche Call of the Wild: The Angler et le jeu de stratégie Humankind.

Ceci étant précisé, Microsoft a annoncé hier 3 autres jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass dans la première moitié de septembre, bien que certains de ces jeux arriveront plus tard que les 15 premiers jours du mois. Les titres en question sont Starfield (Nuage, PC et Xbox Series), la nouvelle de Bethesda qui, comme nous l’avons déjà dit, est disponible aujourd’hui même, le 6 septembre sur le Game Pass; Solar Ash (Nuage, Console et PC), qui entrera à partir du 14 septembre, et enfin Lies of P (Nuage, Console et PC), qui sortira le 19 septembre.

Avant de terminer ce post, il convient de mentionner que nous connaissons déjà l’identité des jeux vidéo qui quitteront Xbox Game Pass ce mois de septembre. Plus précisément, 9 jeux quitteront le service le 15 septembre prochain et ce sont les suivants:

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Nuage, Console et PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Edition Anniversaire (Nuage, Console et PC)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Nuage, Console et PC)

Fuga: Melodies of Steel (Nuage, Console et PC)

Metal Hellsinger (Nuage, Console et PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Nuage, Console et PC)

Tainted Grail: Conquest (Nuage, Console et PC)

Train Sim World 3 (Nuage, Console et PC)



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :