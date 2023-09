Ce Google Pixel 7a est un excellent achat pour moins de 450 euros : performances et caméras de premier niveau

Économisez 70 euros sur l’achat d’un smartphone qui frôle la perfection, c’est un excellent choix pour de nombreuses années.

Pour moins de 450 euros, vous pouvez acheter un téléphone portable qui frôle la perfection // Image : Urban Tecno.

L’analyse du Google Pixel 7a nous a rapprochés d’un smartphone sublime, qui frôle la perfection. Il a un design très confortable, un bon écran, d’excellentes performances, des caméras très avancées et une bonne autonomie, le tout complété par une version pure d’Android. Le meilleur, c’est que ce Pixel 7a voit son prix dégringoler grâce aux offres de la rentrée scolaire d’AliExpress Store, ce qui vous permet de l’acheter pour seulement 439 euros jusqu’au matin du samedi 9 septembre.

Le Google Pixel 7a, qui n’est sur le marché que depuis quelques mois, a un prix de vente recommandé de 509 euros. Si vous faites un calcul rapide, vous verrez que vous économisez 70 euros sur votre achat. Comme il s’agit d’AliExpress Store, l’expédition se fait depuis la France et ne prend que 5 jours, en plus d’être entièrement gratuite. Pour vous montrer qu’il s’agit d’un prix magnifique, nous vous informons que le Pixel 7a coûte 489 euros sur Amazon et qu’il est maintenu à 509 euros sur le site de Google.

Les jours que nous avons passés à utiliser ce Pixel 7a nous ont permis de confirmer que c’est un excellent achat, que vous soyez un utilisateur plus ou moins exigeant. Sans aucun doute, cette baisse de prix en réalité le meilleur smartphone que vous pouvez acheter pour environ 400 euros, voyons pourquoi.

Google Pixel 7a, un excellent achat pour 439 euros

Le Google Pixel 7a est alimenté par le Google Tensor G2, un processeur très puissant qui offre des performances simplement excellentes. Le terminal a largement assez de puissance pour exécuter n’importe quelle application, même les plus exigeantes. Vous pourrez jouer, discuter ou prendre des photos de manière fluide, en plus de naviguer rapidement avec vos données mobiles grâce à la connectivité 5G.

Bien sûr, parmi ses points forts, on trouve également le système d’exploitation, car il vous offre l’expérience Android la plus pure. En particulier, le Pixel 7a est livré avec Android 13, une version remplie de fonctionnalités intéressantes telles que la détection des ronflements et de la toux. Tout le contenu sera affiché avec une bonne qualité sur son écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et taux de rafraîchissement de 90 hertz, également essentiel pour la fluidité de l’expérience.

Vous devez savoir que ce Google Pixel 7a brille particulièrement dans le domaine de la photographie. L’appareil photo arrière de 64 mégapixels capture des images de très bonne qualité, tout comme le capteur ultra grand angle de 13 mégapixels qui se trouve à côté. À l’avant, il y a un appareil photo de 13 mégapixels qui fait également un excellent travail, ses prises de vue sont remplies de détails et de couleurs réalistes.

Ce Google Pixel est également une réussite grâce à son design, très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa taille compacte. Notez que l’écran ne mesure que 6,1 pouces, ce qui signifie que vous pourrez le tenir confortablement d’une seule main. Sans aucun doute, il s’agit de l’un des meilleurs smartphones compacts du marché. La qualité se ressent également dans sa finition, avec un dos en plastique entouré d’aluminium.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 4385 mAh tient toute la journée sans problème. Elle est compatible avec la charge rapide de 18W, bien que vous deviez savoir que le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Cependant, en faveur de ce Pixel 7a, nous devons dire qu’il est compatible avec la charge sans fil. Enfin, il est important de mentionner qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, d’un excellent moteur haptique et d’une résistance à l’eau avec une protection IP67.

Nous ne doutons pas que ce Google Pixel 7a offre une excellente relation qualité-prix. Ces jours-ci, vous pouvez l’acheter à un prix unique, seulement 439 euros sur AliExpress Store, mais n’oubliez pas que cela ne dure que jusqu’au matin du samedi 9 septembre.

