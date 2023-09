Après le bluff de Stadia, Google lance un autre projet de gaming sur YouTube

On pourra jouer à des jeux vidéo sur YouTube

YouTube proposera ses jeux dans son fil principal

Google n’a jamais eu peur des défis, malgré les pertes considérables engendrées par des projets ratés. On pourrait dire que la tentative de l’entreprise de concurrencer le jeu vidéo via le cloud gaming avec Stadia est encore récente, mais Google a néanmoins le courage de lancer un autre projet de jeu. Cependant, cette fois-ci, la plateforme choisie sera YouTube.

Jeux via l’application YouTube

Nous avons déjà mentionné il y a quelques mois l’intention de Google d’inclure des jeux en cloud gaming via YouTube, mais les idées finales ont évolué vers une orientation plus axée sur les jeux en ligne. Désormais, selon l’annonce de Google, cette fonctionnalité s’appellera « Playables » et fera partie des contenus disponibles dans le fil principal de YouTube.

Pour le moment, cette fonctionnalité sera testée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs, ce qui signifie que seuls quelques chanceux pourront en profiter actuellement. En ce qui concerne le contenu de ces jeux vidéo, il s’agit cette fois-ci de mini-jeux axés sur les smartphones, comme Stackbounce, qui sont conçus comme des passe-temps ou des expériences d’arcade.

Si ces « Playables » fonctionnent correctement, cette fonctionnalité pourrait être rapidement déployée pour tous les utilisateurs. En effet, YouTube ne se contente pas de faciliter la recherche de chansons en les fredonnant, mais propose également un service multi-canal. En plus du changement structurel apporté par Shorts, les jeux vidéo restent également au centre des préoccupations de Google.ae

Jeux vidéo dans les applications multimédias

Ce ne serait pas la première plateforme de contenu multimédia à intégrer des jeux à l’intérieur de son application. Ceux qui utilisent régulièrement Netflix sur leur smartphone ont pu constater depuis quelques années que la plateforme de séries, de films et de documentaires propose également des jeux dans son application. Cependant, leur fonctionnement est principalement indépendant et nous pouvons utiliser ces jeux depuis leur application, sans avoir besoin d’ouvrir Netflix, à moins que nous n’utilisions leurs jeux en streaming.

Il reste encore de nombreuses voies à explorer dans le monde des jeux vidéo sur smartphones. Il y a dix ans, on pensait qu’ils élimineraient les consoles portables, mais aujourd’hui, ils parviennent à coexister sans se cannibaliser dans aucune direction. Nous verrons maintenant si ce projet de Google visant à inclure des jeux vidéo sur YouTube parvient à fonctionner ou s’il échoue comme Stadia.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :