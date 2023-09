Google fête ses 25 ans et son PDG a écrit une lettre émouvante

Sundar Pichai est le PDG de Google et celui qui a rédigé la lettre.

Google vient de fêter ses 25 ans, donc son PDG a publié une lettre dans laquelle il parcourt émotionnellement le parcours de la société. Celle-ci est divisée en plusieurs sections qui passent en revue les débuts, les défis les plus difficiles qu’elle a surmontés et prédisent les plans futurs de celle-ci, en mettant l’accent sur l’utilisation de l’IA.

« Tout a commencé par une recherche »

Sundar Pichai, le PDG et l’auteur de la lettre, commence la publication par une histoire personnelle dans laquelle il parle de son expérience en tant qu’étudiant indien aux États-Unis qui communiquait avec son père par e-mail il y a 25 ans. Selon lui, grâce à l’innovation de Google, nous pouvons communiquer avec nos proches, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

« Tout a commencé par une recherche » commence par passer en revue les débuts de Google. « Larry et Sergey ont écrit pour la première fois notre mission il y a 25 ans : organiser l’information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Ils avaient une vision ambitieuse d’un nouveau type de moteur de recherche pour aider les personnes à donner un sens aux flots d’informations en ligne » continue-t-il.

« Nous avons dû faire face à des questions difficiles concernant notre avenir en tant qu’entreprise. Dans les années 2000, la question était de savoir combien de temps Internet pouvait durer. Dans les années 2010, les personnes ont commencé à se demander si nous pouvions nous adapter aux smartphones et si la recherche était terminée. À chaque époque, nous avons répondu en revenant encore plus forts. Nous avons été guidés par une approche particulière de notre mission, notre croyance en l’application de la science informatique pour améliorer la vie des gens et un mépris sain pour l’impossible » affirme-t-il, à propos de l’évolution de l’entreprise.

Concernant le déploiement d’Android, la lettre dit que « actuellement, Android fonctionne sur 3 milliards d’appareils à travers le monde. Des nouveaux smartphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Flip 5 aux téléphones basiques. Il a été au centre de nos efforts pour rendre Internet plus accessible pour tous et a inspiré d’autres produits transformateurs ».

En ce qui concerne l’avenir, il fait la déclaration suivante : « Notre quête de réponses entraînera un progrès technologique extraordinaire au cours des 25 prochaines années. Et si en 2048, quelque part dans le monde, un adolescent regarde tout ce que nous avons construit avec l’IA et hausse les épaules, nous saurons que nous avons réussi. Et alors, nous retournerons au travail ».

L’entreprise a été fondée le 4 septembre 1998, mais la date de son anniversaire a été modifiée au fil des années. En 2004 et 2003, ils ont célébré leur anniversaire les 7 et 8 septembre, respectivement, et en 2005, c’était le 26 septembre. Depuis 2006, Google commémore son anniversaire le 27 septembre, bien que ses fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, aient créé l’entreprise le 4 septembre 1998. D’autre part, il y a 19 ans, elle est entrée en bourse, ce fut une sortie précipitée et qui semblait désastreuse. Dans cet article, vous pouvez lire l’histoire complète de son entrée en bourse.

