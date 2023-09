Ces écouteurs sans fil de JBL offrent une grande qualité sonore et coûtent moins de 55 euros

Les écouteurs en question qui présentent une réduction intéressante de leur prix sur Amazon sont les JBL Wave Beam.

Les JBL Wave Beam ont une réduction de leur prix sur Amazon

Il est plus que courant de trouver différents écouteurs sans fil parmi les réductions proposées par Amazon, de sorte qu’il n’est pas trop compliqué de trouver de bons écouteurs, même si cela peut prendre un certain temps en raison de ceux disponibles dans le store mentionné. Dans ce cas, nous avons entre nos mains des écouteurs JBL qui sont déjà assez économiques et qui nous sont maintenant présentés avec une réduction de prix presque incontournable.

Nous parlons des JBL Wave Beam, qui ont généralement un prix recommandé de 67,99 euros sur leur site officiel, bien qu’ils puissent être trouvés sur Amazon au prix de 79,99 euros, ce qui représente une différence importante. Heureusement, le prix d’Amazon a maintenant été réduit grâce à une réduction de 31%, ce qui représente une réduction de 20 à 30 euros sur leur coût.

Les écouteurs JBL Wave Beam ont une réduction de 31% sur Amazon

La réduction est moindre si nous partons du prix du store officiel, bien que si nous nous rendons sur Amazon, nous pouvons économiser environ 25,09 euros sur notre achat, ce que recommandent plusieurs de ses acheteurs, car ils lui ont attribué une évaluation de 4 étoiles. Par conséquent, les JBL Wave Beam, en couleur beige, sont actuellement au prix de 54,90 euros sur Amazon grâce à cette offre intéressante. N’oubliez pas non plus que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide.

Les JBL Wave Beam sont des écouteurs sans fil TWS qui présentent un design ergonomique qui nous offre un confort lors de leur utilisation et incluent 3 jeux d’embouts en silicone de différentes tailles afin que nous puissions choisir ceux qui s’adaptent le mieux à nos oreilles. De plus, ces écouteurs ont des haut-parleurs de 8 mm avec un son JBL Deep Bass, ce qui favorise leur qualité sonore. Nous pouvons également profiter de leur technologie Smart Ambient pour écouter clairement notre environnement et d’un mode TalkThru pour avoir des conversations sans avoir à retirer les écouteurs.

Dans ce sens, ils disposent également d’ un microphone pour des appels clairs et Voice Aware, ce qui nous permet d’équilibrer les niveaux de notre voix depuis l’application JBL Headphones. Un autre de leurs aspects remarquables est leur autonomie, qui peut nous offrir jusqu’à 8 heures de lecture sans interruption et jusqu’à 24 heures supplémentaires si nous avons la charge de leur étui. De plus, leur recharge se fait via USB-C et est capable de supporter la charge rapide, ce qui peut nous donner 2 heures de plaisir supplémentaire en seulement 10 minutes de charge.

Avant de conclure, les JBL Wave Beam sont certifiés IP54 et IPX2, ce qui les rend résistants à l’eau et à la poussière, et ils peuvent être connectés à notre téléphone portable ou à tout autre appareil compatible via Bluetooth 5.2. Cela dit, il convient de rappeler que ces écouteurs sans fil peuvent être les vôtres dès maintenant au prix de 54,90 euros sur Amazon.

