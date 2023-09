Facebook et Instagram pourraient explorer une version payante et sans publicités, selon le New York Times

Les problèmes d’Instagram et de Facebook avec l’Union européenne pourraient conduire à des versions payantes des réseaux sociaux.

Les modes de paiement d’Instagram et de Facebook seraient facultatifs

Il est possible que les utilisateurs de Facebook et Instagram puissent bientôt accéder à des versions payantes des réseaux sociaux. Selon le New York Times, cette intégration serait favorisée par les changements dans la réglementation de l’Union européenne, qui punit de plus en plus sévèrement l’utilisation des informations personnelles des utilisateurs. Nous connaissons déjà le fonctionnement possible.

Une version payante et une version gratuite

Acquérir une version payante de Facebook et Instagram serait facultatif. Les utilisateurs pourraient choisir de payer pour un modèle sans annonces et sans utilisation commerciale par Meta, ou la version gratuite avec utilisation commerciale. Ainsi, cela satisferait la réglementation européenne en donnant le choix à ses utilisateurs d’utiliser leurs informations ou de ne pas le faire. La version payante ne contiendrait pas d’annonces, ni personnalisées ni générales.

La société de Mark Zuckerberg n’a pas confirmé l’intégration de plans de paiement pour ses réseaux sociaux, ni révélé leur coût. Il s’agit d’une possibilité sur la table, pas d’une certitude, bien que les divergences entre Meta et l’UE puissent conduire à leur intégration.

Ce n’est pas le premier problème que Meta rencontre avec l’Union européenne en raison de l’utilisation des informations de ses utilisateurs. En mai de cette année, Meta a reçu la plus importante amende de l’histoire de l’UE pour violation du règlement sur la confidentialité : 1,2 milliard de dollars. Elle a été sanctionnée en vertu du Règlement général sur la protection des données. La raison était le transfert des données des utilisateurs européens vers les États-Unis.

La réglementation européenne a obligé Meta à modifier même la conception de ses réseaux sociaux. L’un des derniers changements est la publication des stories et des Reels par ordre chronologique. Jusqu’à présent, ce contenu était affiché par recommandation, peu importe depuis combien de temps il avait été publié. De plus, il sera possible de ne voir que les stories et les Reels téléchargés par les profils que nous suivons.

