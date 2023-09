Apple pourrait copier l’un des accessoires phares des premiers Pixel pour l’iPhone 15

Changements de l’entreprise en matière de durabilité.

Avec ou sans étui, l’iPhone 15 devrait être l’un des best-sellers dans les mois à venir

Apple se rapproche de plus en plus de la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones, les tant attendus iPhone 15, et de nombreuses questions se posent. L’une d’entre elles concerne l’un de ses accessoires officiels, l’étui, qui pourrait subir des changements par rapport aux années précédentes. En effet, il y a des indications selon lesquelles le cuir synthétique sera abandonné pour que les prochains étuis soient en tissu, comme les premiers modèles de Pixel.

Nouveau matériau pour les étuis d’iPhone

Cette information a été révélée par 9to5Mac, qui souligne que des sources internes et externes ont des preuves que les prochains étuis pour les iPhone 15 seront en tissu. Cela peut ne pas sembler surprenant pour certains, mais les étuis en tissu des Pixel ont été très populaires. Ce changement s’ajouterait à l’abandon du câble Lightning après 10 ans et ferait de la prochaine ligne de téléphones Apple l’une de celles ayant le plus de changements récemment.

En ce qui concerne la décision d’Apple de passer des étuis en cuir aux étuis en tissu, elle répondrait à des questions environnementales, car ils sont plus durables à fabriquer et le matériau est traité pour avoir un aspect et une qualité similaires à ceux du cuir synthétique. En réalité, des utilisateurs comme le créateur de contenu Majin Bu ont partagé des images révélées montrant à quoi pourraient ressembler ces étuis en tissu, qui semblent être similaires aux étuis en velours côtelé.

La Keynote est imminente

La prochaine Keynote d’Apple aura lieu le 12 septembre, qui se déroule traditionnellement à cette époque depuis de nombreuses années. Bien qu’ils aient généralement plus d’événements au cours de l’année, c’est en septembre qu’ils mettent le paquet. Plusieurs nouveautés sont attendues, mais la plus remarquable, comme toujours, sera celle des iPhone 15 qui seront officiellement présentés lors de la conférence. Ils feraient bien d’améliorer leurs câbles antivol lors de leur sortie sur le marché.

Lors de la précédente Keynote en juin, d’ailleurs, des annonces très remarquées ont également été faites, comme les controversés Apple Vision Pro, le système d’exploitation iOS 17 ou la nouvelle gamme d’ordinateurs Mac et Macbook. Lors de cet événement, de nombreux utilisateurs attendent également d’autres nouveautés pour des appareils tels que l’Apple Watch ou les Airpods.



