Spotify te permettra de partager une chanson de manière originale et amusante

Malgré une récente augmentation du prix des différents plans de son abonnement premium, Spotify reste l’un des meilleurs services de streaming musical que vous pouvez utiliser, car la société suédoise met régulièrement à jour sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités et certaines d’entre elles, comme deux nouveaux widgets pour l’écran de verrouillage de votre téléphone, sont également disponibles pour les utilisateurs du plan gratuit.

Dans ce sens, nous venons d’apprendre que l’application Spotify pour Android est en train d’être mise à jour avec une fonctionnalité grâce à laquelle vous allez pouvoir partager une chanson avec un ami ou un membre de votre famille de manière vraiment originale et amusante.

Le populaire leaker indien Saadh Jawwadh a partagé un post sur X, le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter, révélant que Spotify développe une nouvelle fonctionnalité de partage de musique appelée « Partagez-le comme une surprise audio ».

Spotify building a new sharing feature called « Share it as an audio surprise »;

This will let users share a song with a gift wrap instead of album art and once the viewers tap on the Play on Spotify button it will unveil the song. pic.twitter.com/bok3dWDuMB

— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) 4 septembre 2023