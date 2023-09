Google Messages pour Wear OS se met à jour avec une fonction qui le rapproche davantage de WhatsApp

L’application Messages de Google pour Wear OS vous permettra d’enregistrer et d’envoyer des messages vocaux depuis votre poignet sans avoir à utiliser votre smartphone.

Google Messages pour Wear OS reçoit une fonctionnalité que nous attendions depuis longtemps

Depuis un certain temps, Google s’efforce de créer un client de messagerie capable de rivaliser directement avec WhatsApp et c’est pourquoi au cours des derniers mois, Messages de Google s’est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles que les gestes de balayage, les réactions avec des emojis et la possibilité d’épingler jusqu’à 5 conversations en haut de la liste des discussions.

Mais la société de Mountain View est bien consciente que nous utilisons de plus en plus les montres intelligentes pour communiquer avec nos amis et notre famille, c’est pourquoi elle vient de mettre à jour l’application Google Messages pour Wear OS avec l’une des fonctionnalités les plus remarquables de WhatsApp .

Les notes vocales arrivent sur Google Messages pour Wear OS

Comme nous le confirme le site spécialisé 9to5Google, le géant G met à jour l’application Google Messages pour Wear OS avec une fonctionnalité qui vous permettra d’ enregistrer et d’envoyer des messages vocaux « sans avoir à prendre votre téléphone » .

Quant à l’arrivée de cette fonctionnalité sur les montres intelligentes avec Wear OS, Google a confirmé qu’elle sera mise en œuvre « au cours des prochaines semaines à mesure que la disponibilité sera étendue ».

Bien que le géant américain n’ait pas encore montré la nouvelle interface de Google Messages pour Wear OS avec cette nouvelle fonctionnalité intégrée, il est très probable qu’ un nouveau bouton soit ajouté, vous permettant d’enregistrer et d’envoyer des notes vocales .

De plus, nous ne savons pas encore si cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de lire les audios que vous envoyez ou recevez directement sur la montre connectée ou si, comme c’est le cas actuellement, vous devrez recourir au téléphone pour les lire.

Mais ce n’est pas la seule application de Google pour Wear OS qui a récemment été mise à jour, car Google Maps inclut désormais une fonctionnalité qui vous fournit des informations utiles sur les lieux, telles que les horaires d’ouverture et les informations sur les évaluations . Ainsi, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez « trouver des lieux intéressants autour de vous, tels que des cafés ou des épiceries, que ce soit en cherchant ou en tapant sur les balises sur la carte ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :