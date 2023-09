Il a renforcé la sécurité de mon Xiaomi en modifiant ces cinq paramètres dans MIUI

La phrase « ton corps est un temple » vient adaptée de l’original du Nouveau Testament de la Bible, Corinthiens 6:19-20. Mais dans l’époque actuelle dans laquelle nous vivons, le téléphone portable est un temple : un temple de données, de relations, de secrets, de souvenirs. Il y a beaucoup de choses privées que nous portons dans notre smartphone. Et un supplément de sécurité ne fait jamais de mal.

Et c’est que MIUI, la couche de personnalisation basée sur Android, propose plusieurs paramètres conçus pour renforcer la sécurité de vos données, de ce que vous avez sur votre téléphone. Découvrez ces cinq paramètres que nous vous proposons, et avec lesquels vous pouvez ajouter plus de sécurité à votre terminal pour prévenir les problèmes.

Album Caché

Toutes les photos ou vidéos que vous prenez avec les caméras Xiaomi, Redmi ou POCO vont dans l’application Galerie, qui vous permet de les diviser en albums. La fonction Album Caché vous offre la possibilité de masquer vos photos et vidéos. Avec l’Album Caché, votre contenu est protégé de sorte que vous seul pouvez y accéder en le sécurisant avec un mot de passe ou des données biométriques.

De plus, votre contenu est automatiquement protégé lorsque vous verrouillez l’appareil ou quittez l’album caché. Cela offre une fonctionnalité de sécurité utile. Pour l’activer :

Ouvrez l’application « Galerie ». Allez dans l’onglet « Albums ». Appuyez en haut de l’écran, faites glisser votre doigt vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que MIUI vous demande si vous voulez ouvrir votre dossier privé. La première fois, vous devrez définir une méthode de sécurité pour y accéder, que ce soit biométrique -empreinte digitale- ou par mot de passe.

Verrouillage d’Applications

Avez-vous une application sur votre smartphone que vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre puisse ouvrir ? La fonction MIUI App Lock est exactement ce dont vous avez besoin, car elle vous permet de restreindre l’accès à des applications spécifiques uniquement à vous ou à des utilisateurs désignés, protégeant ainsi des données sensibles ou des applications privées. Vous pouvez contrôler l’accès à travers des mesures de sécurité telles que les données biométriques ou un mot de passe.

De plus, elle garantit que les applications se verrouillent automatiquement lorsque l’appareil est déverrouillé ou n’est pas utilisé pendant une période de temps déterminée, ce qui améliore la sécurité.

Accédez au menu « Paramètres » de votre appareil. Allez dans l’onglet « Applications ». Sélectionnez l’option « Verrouillage d’Applications » dans le menu qui apparaît. Votre téléphone vous proposera des options de chiffrement telles que « Empreinte digitale » ou « Déverrouillage par motif ». Définissez la méthode de sécurité que vous préférez et continuez. Il suffit d’activer le verrouillage d’application pour l’application que vous souhaitez protéger.

Localisation Approximative

Conçu pour empêcher les applications d’accéder à des informations de localisation précises, la fonctionnalité de Localisation Approximative de MIUI vous permet d’envoyer aux applications de votre téléphone uniquement des données générales sur la région ou la localisation. C’est particulièrement important dans les cas où les applications n’ont pas besoin d’informations de localisation continues et détaillées, ce qui atténue les problèmes de confidentialité.

Allez dans le menu « Paramètres » de votre appareil. Recherchez l’onglet « Localisation » en bas de la liste. A l’intérieur, ouvrez la section « Services de Localisation ». Accédez au menu « Précision de localisation de Google » et désactivez cette option.

Deuxième Espace

Idéalement, votre téléphone personnel ne devrait pas être celui que vous utilisez également pour le travail, afin de séparer votre vie professionnelle de votre vie privée. Une solution consiste à avoir deux appareils, mais MIUI vous propose une autre option : la fonction Deuxième Espace, qui vous permet d’avoir deux profils d’utilisateur différents et indépendants sur le même smartphone.

Cette fonction est très utile pour configurer l’appareil séparément pour une utilisation professionnelle et personnelle simultanée, ou pour assurer la confidentialité entre différents utilisateurs. Par exemple, vous pouvez créer un profil d’utilisateur exclusivement pour le travail et y stocker les applications et les données professionnelles.

Recherchez l’application « Sécurité » sur le téléphone (une icône verte avec un bouclier et un éclair). Après y être entré, faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option « Deuxième Espace » dans le panneau de fonctions en bas de l’écran. Sélectionnez « Créer Deuxième Espace » à partir d’ici et suivez les instructions.

Gestion des Autorisations des Applications

Une des caractéristiques les plus puissantes de MIUI est de vous permettre de gérer l’accès des applications à vos données personnelles. Vous pouvez contrôler quelles applications peuvent accéder à des données spécifiques en accédant à l’option « Autorisations des applications et accès aux contenus » dans l’application Paramètres.

Allez dans le menu « Paramètres » de votre appareil. Recherchez et ouvrez l’onglet « Applications ». Sélectionnez l’option « Autorisations » en bas de la liste. Sur l’écran suivant, vous pouvez configurer les autorisations de chaque application selon vos préférences.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :