Cette folie de téléphone avec 12 Go de RAM et Android 13 ne coûte que 338 euros pour une durée limitée

Il a l’un des designs les plus spectaculaires sur un mobile cette année et une puissance phénoménale.

Le realme 11 Pro+ 5G est une bête du milieu de gamme qui vient avec un excellent appareil photo et un écran qui séduit.

Voulez-vous un téléphone attrayant à l’extérieur et très puissant à l’intérieur ? Avez-vous besoin d’avoir enfin un bon appareil photo sur votre mobile et d’être à jour pendant plusieurs années ? Ce realme 11 Pro+ 5G vient d’atteindre son prix le plus bas, pouvant être obtenu pour 499,99 338 euros sur AliExpress dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

C’est une bête qui ne vous coûtera guère plus de 300 euros. Nous avons vu la version la plus haut de gamme de ce terminal sur Amazon pour 469 euros, avec 512 Go de mémoire et la même RAM. Je ne pense pas que vous aurez besoin des 512 Go de cette version maintenant, les 256 Go devraient devenir une norme de l’industrie pour beaucoup. Dans cette offre, vous pouvez obtenir les versions couleur noir ou vert.

Achetez cette bête de realme pour seulement 338 euros

Le milieu de gamme Android est chaque année plus saturé de terminaux, ce qui a nécessité de distinguer deux sous-gammes dans le milieu de gamme en fonction des matériaux et de certaines caractéristiques. Ce realme 11 Pro+ 5G serait dans ce que nous appelons la gamme moyenne-premium pour utiliser un design mince, un grand écran, un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un appareil photo avec stabilisateur optique.

Nous commençons à parler du design, avec ce module de caméra circulaire et brillant. Nous avons un corps fini en polycarbonate de 8,2 mm d’épaisseur et ne pesant que 189 grammes. À l’avant, un écran Amoled de 6,7″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un panneau qui se comporte merveilleusement bien et qui nous offre une expérience utilisateur extraordinaire.

Sous le capot de ce châssis se cache l’un des derniers lancements de MediaTek, le Dimensity 7050 de 6 nm. C’est un processeur qui atteint des vitesses allant jusqu’à 2,6 GHz. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR4X, 256 Go de mémoire interne UFS 3.1 non extensibles et le chipset graphique ARM Mali-G68. Tout cela pour obtenir une performance scandaleuse avec jusqu’à 528.000 points dans le test Antutu. Il se comporte de manière fluide et rapide sous Android 13.

Ses caméras occupent également une place spectaculaire. La caméra arrière dispose d’un stabilisateur optique et est composée d’un capteur Samsung HP3 de 200 MP f/1.69, un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et une lentille macro. Elle est capable d’enregistrer en 4K à 60 fps et de prendre des photos avec un niveau de détail impressionnant. L’objectif frontal Sony de 32 MP prend de superbes photos de portrait.

C’est sans aucun doute l’un des téléphones realme avec la meilleure batterie sur le marché. Il dispose de 5000 mAh et une charge rapide de 100W. Cette batterie nous donne environ deux jours complets d’utilisation sans problème. Et, en termes de connectivité, il offre une compatibilité limitée avec les réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS et Dual SIM.

