Attention à ceux qui possèdent une Samsung Galaxy Watch : la mise à jour vers Wear OS 4 est maintenant disponible pour tous.

Les Samsung Galaxy Watch4 rejoignent les Galaxy Watch5 et reçoivent enfin leur mise à jour vers One UI 5 avec la base de Wear OS 4.

Samsung met à jour toutes ses montres avec Wear OS au dernier goût d’Android.

Il y a déjà environ une semaine que Samsung a commencé le déploiement de Wear OS 4 sur ses montres intelligentes, évidemment avec le masque One UI 5 Watch et toutes les améliorations de personnalisation de Samsung, qui installe toujours son interface et ses applications sur la base Android publiée par Google, ce qui rappelle un peu l’expérience que nous connaissions avec Tizen pour les wearables.

Maintenant, pour se rapprocher un peu des Galaxy Watch6 au moins du point de vue logiciel, à la fois la première Galaxy Watch5 et maintenant la Galaxy Watch4 dans toutes ses variantes ont commencé à être mises à jour vers la dernière version du micrologiciel, de manière échelonnée comme d’habitude, mais confirmant déjà la diffusion des packages de mise à jour à l’échelle mondiale, en version stable et sans limitations.

Les Galaxy Watch4 reçoivent également leur dose de Wear OS 4 avec le masque Samsung One UI 5.

Nos amis de 9to5Google nous le racontent, en nous informant que le changelog est exactement le même que sur tous les modèles mis à jour précédemment, avec le code de compilation HWH3, les correctifs de sécurité mis à jour jusqu’en juillet 2023 et Wear OS 4 à la base du nouveau micrologiciel.

Comme vous le savez déjà, donc, plusieurs nouvelles cadrans de montre arrivent sur toutes les Galaxy Watch avec Wear OS, avec une interface renouvelée où il y aura de nouvelles cartes et widgets, ce qui facilitera beaucoup leur gestion. Il y a aussi des améliorations pour le support des écouteurs Bluetooth, notamment dans le cas des Galaxy Buds, bien que la nouveauté la plus importante et la plus attendue soit certainement que nous pourrons connecter la montre connectée à un nouveau téléphone sans avoir besoin d’une réinitialisation d’usine, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Parmi les nouveautés, on trouve des améliorations pour la connexion des écouteurs Bluetooth, de nouveaux cadrans de montre, plus d’options de quantification et la fonctionnalité la plus attendue : on pourra connecter la montre connectée à un nouveau téléphone sans avoir à tout effacer !

Plus d’options sont ajoutées pour le panneau d’applications, où nous pourrons non seulement organiser les icônes mais aussi les regrouper dans des dossiers, tandis qu’un nouveau système de détection des chutes plus fiable arrive et quelques options de santé supplémentaires, telles qu’une section des données médicales de l’utilisateur qui pourrait être utile en cas d’urgence.

Il y a aussi beaucoup de nouveautés en termes de quantification et de détection du sommeil, une fonction de coaching et de suggestions pour mieux dormir. Et tout cela, agrémenté d’un grand nombre de corrections, d’optimisations et de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’interaction avec l’appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :