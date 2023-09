Xiaomi baisse le prix d’une bête 5G : elle est à toi avec une réduction de 161 euros.

Quoi que vous cherchiez, c’est dans ce Xiaomi. Il s’effondre dans sa version la plus puissante, c’est votre grande opportunité.

Le dos du Redmi Note 12 Pro 5G.

Ce Xiaomi « Pro » réduit son prix sur Amazon et se présente comme l’un des achats du moment. Nous parlons du Redmi Note 12 Pro 5G, un smartphone complet et puissant que vous pouvez emmener chez vous avec 161 euros de réduction sur sa version haut de gamme. Ses 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sont formidables. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Le smartphone chinois est sorti il y a peu de temps pour près de 430 euros et se vend toujours pour 349 euros dans la boutique officielle de Xiaomi. Vous avez l’opportunité d’économiser beaucoup d’argent et d’obtenir un smartphone qui a tout ce dont vous avez besoin. N’hésitez pas, c’est l’achat que vous recherchiez.

Redmi Note 12 Pro (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le mobile Xiaomi

L’écran de notre protagoniste aune diagonale de 6,67 pouces, une technologie AMOLED et une résolution Full HD+. Mais ce n’est pas tout, en plus d’être grand et très coloré, il se déplace avec une grande fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un panneau de haut niveau qui ne vous laissera pas indifférent.

MediaTek Dimensity 1080

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ AMOLED, FullHD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67W

3 appareils photo

NFC, prise Jack 3,5 mm et 5G

Sous son châssis, le Dimensity 1080 créé par MediaTek. C’est un bon processeur qui fera fonctionner sans problème les applications que vous utilisez tous les jours, c’est un cerveau digne de confiance. Comme nous l’avons mentionné, vous emportez chez vous le modèle le plus complet de tous, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Sur le bel arrière du terminal chinois vivent 3 appareils photo qui ne vous décevront pas. Xiaomi a considérablement augmenté le niveau de ses caméras et ce Redmi Note 12 Pro ne fait pas exception. Tire tout le parti de son capteur principal de 50 mégapixels, de son grand angle de 8 mégapixels et de son capteur macro de 2 mégapixels.

Redmi Note 12 Pro (256 Go)

Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone à 800 euros, des mobiles comme ce Redmi peuvent offrir une fiche technique très complète pour un prix beaucoup plus abordable. Si cela vous intéresse, ne vous posez pas trop de questions, les offres d’Amazon sont disponibles pour une durée limitée.

