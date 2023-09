Les Shorts de YouTube « pourraient ruiner le business », selon des employés chevronnés

Les vidéos YouTube et les Shorts sont commercialement opposés.

Les Shorts sont le format de YouTube qui a émergé pour concurrencer TikTok

Les Shorts de YouTube ne plaisent pas à tous les employés de l’entreprise. YouTube, qui est une filiale de Google depuis plus de 17 ans, a pris en 2021 la décision difficile de rivaliser avec TikTok en créant Shorts, une section de l’application où les vidéos sont au format vertical, de courte durée et offrent un contenu rapide, un modèle économique qui entre en conflit direct avec le YouTube classique.

Vidéos longues contre vidéos instantanées

Cette information, concernant l’inquiétude de certains employés à propos du modèle YouTube Shorts, a été révélée par le Financial Times, et ces employés insistent sur le fait que la montée en puissance des Shorts est une menace pour le système publicitaire actuellement en place sur YouTube, avec des annonces publicitaires similaires à celles que nous voyons à la télévision. Et ironiquement, gagner un public grâce aux Shorts pourrait leur faire perdre de l’argent en raison de la baisse de la demande pour leurs espaces publicitaires les plus prisés.

La principale différence entre ces deux formats est la durée. Une vidéo YouTube standard dure généralement entre 3 et 20 minutes, tandis que les vidéos instantanées peuvent durer de quelques secondes à une minute et demie, et rarement plus. Par conséquent, ajouter une annonce de 10 ou 20 secondes est beaucoup plus facile dans une vidéo au format classique que dans un Short, dont la durée peut être inférieure à celle de l’annonce elle-même, et de plus, ils ont récemment supprimé l’utilisation des liens en raison de problèmes de spam.

TikTok, le roi des vidéos courtes

TikTok contrôle depuis de nombreuses années le contenu des vidéos instantanées. En particulier, depuis que Musically a rejoint Douyin pour créer la marque TikTok en Occident. Depuis 2018, la position de pouvoir de cette plateforme est devenue assez claire, et à la suite de cela, d’autres applications ont décidé de copier ce modèle de consommation, qui rencontre un grand succès auprès du jeune public.

Après avoir constaté l’ampleur que TikTok est capable d’attirer, Meta a décidé de créer sa propre version et l’a intégrée à Instagram : ses fameux Reels. En réalité, il n’a pas fallu longtemps pour exporter ce format également aux vidéos de Facebook. YouTube a fait de même avec ses Shorts, mais il faudra maintenant voir quelle direction prendra l’entreprise, qui constate que le contenu rapide est de plus en plus demandé par les utilisateurs, et devra trouver un moyen de générer plus de revenus grâce à cela.

