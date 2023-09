L’iPhone 13 de 512 Go et de couleur rose bénéficie d’une réduction de près de 300 euros sur Amazon

Avec cette réduction, le prix de cet iPhone 13 passe à un peu plus de 960 euros.

L’iPhone 13 de 512 Go et de couleur rose est en vente à un prix réduit sur Amazon

Il arrive souvent que nous trouvions de véritables surprises parmi les offres d’Amazon. Par exemple, ce n’est pas très fréquent, mais quand elles apparaissent, elles méritent toujours une attention particulière, car leur réduction pourrait les rendre beaucoup plus abordables. Évidemment, nous parlons des produits Apple, qui ont généralement des prix presque prohibitifs, donc quand ils sont réduits, nous aimons toujours les partager avec vous, car vous recherchez peut-être l’opportunité d’en obtenir un.

Dans ce cas, nous avons un iPhone, les smartphones les plus reconnaissables de Cupertino. Pour être précis, nous avons entre nos mains l’iPhone 13, qui reste un excellent terminal malgré l’existence de l’iPhone 14 et du prochain iPhone 15, qui sera bientôt présenté. Étant un modèle précédent, il est logique que son prix soit moins élevé, mais indépendamment de la réduction de base, il reste très coûteux, coûtant sur son site officiel 1 261,60 euros et sur Amazon 1 259 euros. Dans le cas de son prix sur Amazon, nous pouvons voir qu’il a baissé grâce à une réduction de 23%.

Vous pouvez obtenir l’iPhone 13 de 512 Go pour un peu plus de 960 euros sur Amazon

Par conséquent, compte tenu du prix habituel de ce terminal de Cupertino sur Amazon, qui est de 1 259 euros et qui bénéficie maintenant d’une réduction de 23%, nous pouvons affirmer que sa réduction est d’environ 294 euros, ce qui n’est pas mal du tout. Autrement dit, l’iPhone 13 de 512 Go de couleur rose coûte maintenant 964,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons entre les mains dans ce post. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez obtenir ce smartphone, qui a une évaluation de 4,7 étoiles, avec une livraison rapide et gratuite.

L’iPhone 13 nous offre, en plus de 512 Go de stockage interne et de 4 Go de RAM, un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ (2 532 x 1 170 pixels), HDR et une luminosité de 800 nits, ainsi que True Tone pour adapter son affichage à l’environnement. À l’intérieur, nous trouvons également le processeur Apple A15 Bionic et une carte graphique à quatre cœurs et Neural Engine. D’autre part, cet appareil est livré avec iOS 15 en tant que système d’exploitation, les options de connectivité 5G (sub-6 GHz), LTE Gigabit MIMO 4×4, WiFi 6 MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, puce UWB et NFC pour les paiements sans contact.

De plus, nous pouvons mentionner que ce terminal dispose également du GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou comme options de géolocalisation. L’iPhone 13 dispose également d’une NanoSIM et d’une eSIM, d’une résistance IP68 pour une immersion dans l’eau, de Face ID et de son Dolby Atmos. Tout cela dit, nous pouvons parler ici d’une batterie de 3 227 mAh, ce qui nous offre une autonomie d’environ un jour et demi, avec une utilisation assez intensive. En ce qui concerne sa charge rapide, elle est légèrement inférieure à d’autres spécifications, car il faut environ 3 heures pour charger complètement ce téléphone.

➡️ Voir l’offre iPhone 13 (512 Go) – Rose

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Avant de conclure, il convient de mentionner que ce smartphone est équipé d’un appareil photo arrière avec un capteur principal de 12 Mp f/1.6, OIS, un objectif grand-angle également de 12 Mp f/2.4, FOV de 120º et la possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K Dolby Vision. De plus, sa caméra frontale est dotée d’une lentille de 12 MP f/2.2. C’est tout pour ce post et il nous reste seulement à rappeler que cet iPhone 13 est maintenant disponible au prix de 964,99 euros sur Amazon grâce à cette offre.

➡️ L’AirTag d’Apple redevient à un prix plus qu’intéressant si vous profitez de cette offre

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :