GTA VI serait révélé très bientôt, du moins c’est ce que suggère cette prétendue fuite

Si nous vous avons déjà dit que Take-Two, la société mère de Rockstar Games, est certaine que Red Dead Redemption aura une nouvelle suite à l’avenir, il semble que cette entreprise ait accidentellement révélé la date de l’annonce et même celle de la sortie de l’un des jeux les plus attendus des dix dernières années. Évidemment, nous parlons de Grand Theft Auto VI, un titre dont nous recevons des fuites depuis des mois voire des années.

Bien que cette fuite ait déjà été supprimée, le compte Twitter (X) appelé GTA 6 SPAM a récemment partagé une information très curieuse qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, car beaucoup doutent de sa véracité, comme nous le commenterons plus loin dans cet article. Pour ce faire, nous devons d’abord donner les détails de cette supposée fuite, qui nous montrait un clip dans lequel le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, confirmait la date de l’annonce de GTA VI, ainsi que sa sortie très attendue.

Let me clarify one thing as people are believing this video is from me, EVERY leak I post has a possibility of being fake including this one, this video was sent to me by a user and I uploaded it and even i my self am questioning weather it’s AI or not.

— GTA 6 SPAM ???? (@GTA6posts) 3 septembre 2023