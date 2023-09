Google Pixel 6a: appareil photo puissant et corps compact pour seulement 319 euros

Le terminal Google est l’un des plus recommandés de l’année, malgré le lancement du Pixel 7a.

Si vous aimez les écrans compacts, c’est le meilleur téléphone que vous pouvez acheter dès maintenant, par rapport à l’iPhone SE.

Voulez-vous avoir un téléphone avec un matériel haut de gamme à un prix ridicule? Je vous recommande vivement le Google Pixel 6a, un petit téléphone, mais costaud que vous pouvez obtenir dès maintenant pour seulement 409 319 euros sur AliExpress. L’expédition se fait depuis la France, mais vous avez toutes les garanties comme si vous l’achetiez depuis la France. Le meilleur, c’est que vous pouvez choisir l’une des 3 couleurs disponibles.

En attendant, sur Amazon, il est à 322 euros et dans la boutique Google à 349 euros. C’est l’un des premiers smartphones à être officiellement mis à jour vers Android 14 et qui a le meilleur système de caméras dans cette gamme de prix, bien en dessous de 350 euros, de loin. Google a fait un travail spectaculaire à cet égard.

Google Pixel 6a (6/128 GB)

Achetez le Pixel 6a de Google avec le meilleur appareil photo sur un téléphone bon marché

La première chose qui attire l’attention de ce Pixel 6a en 2023 est sa taille. Peu de fabricants osent sortir un smartphone de petites dimensions avec une grande puissance. Actuellement, seuls Apple et Google ont des téléphones compacts haut de gamme comme l’iPhone SE et ce Pixel 6a (également le Pixel 7a). Et ce Pixel 6a est un téléphone fini en plastique et alliage d’aluminium avec une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 178 grammes. Il bénéficie d’une protection IP67, ce que nous devons apprécier à ce prix.

L’avant est occupé par un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+. Il a un taux de rafraîchissement qui reste à 60 Hz, une luminosité suffisante pour une utilisation en toute sécurité sous la lumière du soleil, un verre arrondi sur les bords et une protection Gorilla Glass 3 sur l’ensemble du panneau. Cet écran est vraiment bon.

Le moteur qui anime ce Pixel 6a est le Google Tensor de 1ère génération de 5 nm de taille avec 6 Go de RAM LPDDR5 et les graphiques ARM Mali-G78. La mémoire interne est de 128 Go, suffisante pour un utilisateur moyen. De plus, le capteur d’empreintes est situé à l’écran, comme il se doit pour un haut de gamme.

Le point fort est l’appareil photo, à la fois avant et arrière. Dans l’appareil photo principal, nous avons deux capteurs et un stabilisateur optique : un Sony IMX363 de 12 MP f/1.7 et un grand angle Sony IMX386 de 12 MP avec 114 degrés d’amplitude. Les photos prises par ces capteurs grâce au support de l’IA de Google sont spectaculaires, mention spéciale aux photos en mode portrait. La caméra frontale dispose d’un capteur Sony de 8 MP qui prend de superbes selfies.

Google Pixel 6a (6/128 GB)

Malgré sa finesse et sa compacité, le Google Pixel 6a a une batterie de 4410 mAh capable de nous offrir une journée et demie d’autonomie. Il peut être chargé à 18W avec son chargeur officiel en un peu plus d’une heure. Et en termes de connectivité, ce téléphone est compatible avec les réseaux 5G, NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Dual SIM et WiFi 6.

