Dites adieu aux douleurs au cou et aux épaules avec le Breo N5 Mini

Vous avez parfois des problèmes de douleurs au cou et aux épaules ? Alors vous faites probablement partie de la majorité de nos jours, car les emplois sédentaires et les habitudes nuisibles affectent presque tout le monde. De longues heures passées devant l’écran, de longs trajets et un manque général de forme physique et d’exercice sont certainement les principaux facteurs contributifs.

Abaisser la tête pendant une longue période (téléphone portable, tablette, ordinateur, jeu) va entraîner une tension des muscles du cou et des épaules. Les muscles contractés continueront à comprimer les vaisseaux sanguins dans les muscles, ce qui entraînera un flux sanguin plus faible et plus lent dans les vaisseaux sanguins. Les cellules musculaires ne peuvent pas recevoir suffisamment de nutriments et d’oxygène par la circulation sanguine, et les métabolites (acide lactique) ne peuvent pas être éliminés des tissus à temps. Après un certain temps, les muscles deviendront durs, manqueront d’élasticité, ce qui entraînera de la fatigue et des douleurs chroniques, voire la spondylose cervicale ou l’aggravation de la spondylose cervicale existante.

Mais la technologie moderne peut apporter une réponse à de tels problèmes sous la forme de gadgets de massage. Et aujourd’hui, nous allons jeter un coup d’œil à un produit comme cela avec le Breo N5 Mini. Pour plus de commodité, nous avons également un bon de réduction intéressant.

Le Breo N5 Mini est le compagnon idéal pour soulager les tensions musculaires du cou, les douleurs dorsales, les hernies discales et même les migraines chroniques. Cet appareil de massage est conçu pour imiter le pétrissage des mains humaines, en reproduisant les mouvements d’un chiropracteur professionnel. Le chauffage rapide à 43°C en seulement 15 secondes aidera à améliorer la sensation, à améliorer la circulation sanguine et à soulager les muscles. Les douleurs au cou peuvent entraîner une amélioration spectaculaire du sommeil et de la santé. Grâce à la conception améliorée du sac à dos, vous pouvez également libérer complètement vos mains lorsque vous le portez. Ainsi, pendant le massage proprement dit, veuillez continuer à faire les tâches ménagères, regarder la télévision, jouer à des jeux ou voyager. Le Breo N5 Mini peut également masser à la fois le cou et les épaules en même temps, ce qui est rare par rapport aux produits similaires.

Compagnon de massage compact et léger

Il y a deux zones principales de massage (cou + épaule) à travailler simultanément. Mais vous pouvez également l’utiliser pour d’autres parties du corps comme la taille, les jambes, etc. Il propose également deux modes de force de massage et deux modes d’intensité, ainsi qu’une fonction de minuterie automatique. L’appareil de massage est léger, ne pesant que 1250 g et est très confortable à utiliser. Il est également assez silencieux avec seulement 45 dB. Et avec une doublure lavable, vous pouvez le garder propre facilement. Sa conception sans fil signifie également que vous pouvez en profiter environ 7 à 10 fois avec une seule charge. Et avec une mise hors tension automatique en cas de surchauffe, toutes les mesures de sécurité sont en place. La doublure intérieure est lavable, le produit dispose de deux modes (massage des tissus en profondeur + massage apaisant), la bandoulière est réglable. Le produit peut être utilisé par tous les membres de la famille.

Notre bon de réduction pour le Breo N5 Mini

Que diriez-vous de l’offre promo mentionnée ci-dessus pour le Breo N5 Mini pour le rendre encore meilleur ? Du 4 au 8 septembre, vous pouvez économiser 30 $ sur Amazon avec notre bon de réduction spécial BRGCN5MINI. Ce qui ramènera le prix à seulement 109,99 $. Êtes-vous prêt à lutter contre vos douleurs au dos et aux épaules ?

Présentation de la marque Breo

Breo est une marque fondée en 2000, spécialisée dans les masseurs portables depuis 23 ans. Et avec plus de 200 stores de vente directe dans plus de 50 pays à travers le monde. La société et ses filiales détiennent un total de 769 brevets nationaux et étrangers au cours des 23 dernières années de développement de l’entreprise. Breo lance fréquemment de nouveaux modèles et concepts innovants avec des récompenses internationales de design. Comme Red Dot, le Good Design Award et le IF design award, etc. Breo a été cotée sur le marché SSE-STAR en juillet 2021, en tant que première entreprise de masseurs portables intelligents.

