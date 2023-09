Cet iPad Pro bénéficie d’une réduction de plus de 610 euros sur son prix sur Amazon.

L’iPad Pro (2022) bénéficie d’une réduction spectaculaire sur son prix habituel grâce à cette offre d’Amazon.

Sans aucun doute, une bonne tablette peut être un outil idéal pour travailler, étudier ou même profiter de vos divertissements préférés depuis le confort de votre canapé. Et si quelqu’un sait comment fabriquer des tablettes de grande qualité et performantes, c’est Apple. Bien sûr, nous parlons des iPad de Cupertino, plus précisément de l’un d’entre eux que vous pouvez maintenant acheter avec une grosse réduction sur son prix habituel sur Amazon.

Plus précisément, il s’agit de l’iPad Pro (2022) de 11 pouces avec 1 To de stockage interne et connectivité 5G, qui est généralement vendu autour du prix de 2 129 euros, que ce soit dans les stores, sur Amazon ou sur son site officiel. Maintenant, cet appareil est présenté avec une réduction plus que succulente sur son prix grâce à la remise que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est de 29%. De plus, il convient de mentionner que ce dernier modèle lancé par Apple bénéficie également d’une évaluation de 4,8 étoiles sur Amazon, ce qui démontre que ses acheteurs sont plus que satisfaits de leur achat.

Si l’on tient compte de son prix habituel de 2 129 euros et de sa réduction actuelle de 29%, la réduction sur cet appareil est exactement de 616,32 euros, ce qui fait qu’il s’agit d’une offre presque irrésistible si vous recherchez une tablette performante avec un prix élevé. Quoi qu’il en soit, l’iPad Pro (2022) coûte actuellement 1 512,68 euros sur Amazon grâce à cette offre spectaculaire. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison rapide et gratuite, ce qui n’est jamais de trop comme incitation à l’achat de n’importe quel produit.

L’iPad Pro (2022), comme nous l’avons dit, est le dernier modèle lancé par la société à la pomme croquée et dispose d’un écran Liquid Retina IPS LCD de 11 pouces et d’une résolution de 1 668 x 2 388 pixels, d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, de 600 nits de luminosité et de la compatibilité avec le HDR10 et le Dolby Vision. À l’intérieur, vous trouverez la puce M2 accompagnée de 16 Go de mémoire unifiée et de 1 To de stockage interne, sans oublier que cet appareil fonctionne sous iPadOS 16.

De même, cette tablette dispose d’un USB-C compatible avec Thunderbolt 4, du WiFi 6E, du Bluetooth 5.3, de la 5G, du GPS et de la compatibilité avec des accessoires tels que l’Apple Pencil de 2e génération et l’étui avec clavier et trackpad Magic Keyboard. D’autre part, nous ne pouvons pas non plus oublier son système photographique, où vous trouverez un double appareil photo arrière de 12 + 10 MP et un capteur LiDAR, ainsi qu’un appareil photo frontal TrueDepth ultra grand-angle de 12 MP, ce qui nous garantit des appels vidéo d’une qualité plus que notable et la possibilité de vérifier les paiements via Apple Pay.

Pour conclure, cet iPad Pro (2022), doté d’une autonomie capable de tenir toute la journée, a actuellement un prix de 1 512,68 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons partagée dans cet article.

