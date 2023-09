Résolu : Oubli du code d’accès de l’iPhone sans restauration ni iTunes

Que devez-vous faire si vous avez oublié le code de votre iPhone et que vous ne voulez pas restaurer votre appareil aux paramètres d’usine? Cet article vous fournira des solutions efficaces à ce problème. Bien qu’une restauration d’usine soit la solution la plus courante et efficace en cas d’oubli de code sur votre iPhone, ce n’est pas la seule. Voici quelques façons efficaces de déverrouiller votre iPhone sans avoir à le restaurer ou à utiliser iTunes.

Pourquoi vous ne voulez peut-être pas restaurer votre iPhone?

La restauration d’iPhone (ou la restauration d’usine) est le processus d’effacement de tous les contenus et paramètres de votre iPhone et d’installation de la dernière version d’iOS. C’est une solution courante et efficace pour résoudre divers problèmes d’iPhone, y compris l’oubli du code de votre iPhone. Mais parfois, vous pouvez décider de ne pas restaurer votre iPhone pour certaines raisons.

La restauration de votre iPhone effacera tous ses contenus et paramètres, mais vous ne voulez pas perdre vos données. Cela mettra à niveau votre iPhone vers la dernière version d’iOS, ce que vous ne voulez pas car vous pensez qu’une version plus récente d’iOS épuisera plus rapidement la batterie de votre iPhone. La restauration de votre iPhone nécessite l’utilisation d’iTunes ou de Finder. Mais iTunes ou Finder ne fonctionne pas ou vous rencontrez des problèmes pour l’utiliser. Elle nécessite une connexion à un ordinateur, mais vous n’avez pas d’ordinateur ou vous ne pouvez même pas en emprunter un. Vous devez restaurer votre iPhone en mode de récupération, mais vous ne pouvez pas accéder au mode de récupération. Il faut normalement 15 minutes ou plus pour restaurer un iPhone et vous ne voulez pas attendre aussi longtemps. La restauration de l’iPhone échoue continuellement.

Heureusement, si vous avez oublié le code de votre iPhone, vous pouvez simplement effacer votre iPhone sans avoir à effectuer une restauration d’usine. Il y a des différences entre l’effacement et la restauration d’usine. L’effacement est un processus beaucoup plus simple qui ne donne pas lieu à une mise à jour d’iOS. Il ne nécessite pas l’utilisation d’iTunes et n’exige même pas l’utilisation d’un ordinateur.

Cependant, il est important de noter que si vous vous demandez si vous pouvez déverrouiller votre iPhone sans effacer toutes les données lorsque vous oubliez le code de votre iPhone, la réponse est non. Sans plus tarder, examinons trois façons de déverrouiller un iPhone sans le restaurer ou utiliser iTunes.

Méthode 1: Débloquer votre iPhone avec iSumsoft iPhone Passcode Refixer

Si vous rencontrez des problèmes avec iTunes ou si votre tentative de restauration de votre iPhone avec iTunes a échoué, iSumsoft iPhone Passcode Refixer est une excellente alternative. Il s’agit d’une application professionnelle et fiable de déverrouillage d’iPhone qui peut vous aider que vous ayez oublié le code de verrouillage de l’écran de votre iPhone, le code d’utilisation de l’écran ou le mot de passe de votre identifiant Apple.

Voici comment vous pouvez déverrouiller votre iPhone sans utiliser iTunes pour le restaurer avec l’aide d’iSumsoft iPhone Passcode Refixer. Suivez les étapes ci-dessous après avoir installé l’application sur votre ordinateur.

Étape 1: Lancez iSumsoft iPhone Passcode Refixer, choisissez Déverrouiller l’écran de verrouillage parmi les trois options proposées sur la page d’accueil. Cliquez ensuite sur Démarrer à la page suivante pour continuer.

Étape 2: Cliquez sur Suivant sur la page de l’application après vous être assuré que votre iPhone est connecté à un port USB de votre ordinateur avec un câble USB. L’application reconnaîtra automatiquement votre iPhone et affichera les informations sur son modèle. Si votre iPhone ne peut pas être identifié, démarrez-le en mode de récupération avant de cliquer sur Suivant.

Astuces: Si vous ne savez pas comment mettre votre iPhone en mode de récupération, suivez les instructions sur l’image ci-dessous.

Étape 3: Cliquez sur Télécharger pour permettre à l’application de télécharger automatiquement le package firmware Apple nécessaire pour déverrouiller votre iPhone sans utiliser iTunes. Attendez ensuite quelques minutes que le firmware finisse de télécharger.

Étape 4: Cliquez sur Déverrouiller et l’application commencera à déverrouiller votre iPhone. Ce processus effacera toutes les données utilisateur et les paramètres système de votre iPhone, y compris le code de verrouillage.

Étape 5: Après quelques minutes, le logiciel vous informera que votre iPhone a été déverrouillé avec succès. Et vous pourrez ensuite réinitialiser votre iPhone pour y accéder.

Méthode 2: Effacer l’iPhone depuis l’écran de verrouillage

Une façon pratique de déverrouiller votre iPhone sans effectuer une restauration d’usine ou utiliser iTunes est de l’effacer directement depuis l’écran de verrouillage. Cette méthode ne fonctionne qu’avec iOS 15.2 et ultérieur et avec la fonction Localiser mon iPhone activée. Tout ce dont vous avez besoin est votre mot de passe Apple ID et une connexion à Internet.

Étape 1: Tout d’abord, continuez à saisir des codes d’accès aléatoires sur l’écran de verrouillage de l’iPhone jusqu’à ce que vous voyiez l’avertissement « iPhone indisponible » avec une option « Effacer l’iPhone ». Vous devrez peut-être saisir votre code d’accès au moins 7 ou 8 fois d’affilée avant de voir l’option « Effacer l’iPhone ». Cela prendra un peu de temps, alors soyez patient.

Étape 2: Appuyez sur l’option « Effacer l’iPhone », appuyez à nouveau dessus à la page suivante pour confirmer. Puis entrez votre mot de passe Apple ID. Votre iPhone s’effacera alors lui-même.

Méthode 3: Effacer l’iPhone en utilisant Localiser mon iPhone

Si vous ne pouvez pas effacer votre iPhone depuis son écran de verrouillage, une autre option consiste à accéder à l’application Localiser mon iPhone depuis un autre appareil. L’application Localiser mon iPhone peut effacer votre iPhone à distance. C’est une autre façon courante de déverrouiller votre iPhone verrouillé sans avoir à le restaurer ou à utiliser iTunes. Cette méthode fonctionne également uniquement si la fonction Localiser mon iPhone est activée sur votre iPhone.

Étape 1: Ouvrez la page Web « Localiser mon » icloud.com/find dans un navigateur sur un autre appareil accessible comme un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile. Ou, ouvrez l’application Localiser mon sur un autre appareil Apple accessible.

Étape 2: Connectez-vous à la page Web ou à l’application « Localiser mon » avec l’identifiant Apple et le mot de passe associés à l’iPhone pour lequel vous avez oublié votre code d’accès.

Étape 3: Une fois connecté, sélectionnez l’iPhone pour lequel vous avez oublié votre code d’accès. Puis appuyez sur « Effacer l’iPhone » ou « Effacer cet appareil », selon ce qui est affiché.

Étape 4: Suivez les instructions à l’écran et l’application Localiser mon effacera rapidement votre iPhone.

Conclusion

Une restauration d’usine est sans aucun doute une solution efficace si vous avez oublié le code de votre iPhone. Cependant, si vous avez des préoccupations concernant une restauration ou si vous ne pouvez pas la réaliser pour une raison quelconque, vous pourriez vous demander quelles autres options sont disponibles en dehors de la restauration. Heureusement, à la fois iSumsoft iPhone Passcode Refixer et Find My vous permettent de supprimer le code de votre iPhone oublié et de déverrouiller votre iPhone sans restauration ou utilisation d’iTunes.

