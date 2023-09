Ce Android TV de Xiaomi est une aubaine : 42 euros pour changer complètement le divertissement de votre foyer

Aucun autre gadget ne vous apporte le 4K à la maison de manière aussi complète que ce dispositif de Xiaomi.

C’est l’un des sticks TV les plus avancés du marché actuel, capable de gérer à la fois le Dolby Atmos et le Dolby Vision sans problème.

Si vous voulez donner un tournant essentiel à la façon dont vous regardez la télévision à la maison, avoir une smart TV avec Android intégré est fortement recommandé. Mais sinon, ajouter ce petit gadget changera votre vie. Il s’agit du Xiaomi TV Stick 4K, un petit appareil du géant asiatique qui vous apporte Android TV dans sa 11e version sur votre téléviseur pour seulement 69,99 42 euros sur AliExpress.

Depuis sa présentation, il est présenté comme l’un des meilleurs sticks TV du marché, et cela fait plus d’un an. Malgré le temps écoulé, c’est toujours l’une des meilleures options et la moins chère pour avoir Android TV à la maison. De plus, l’offre d’AliExpress est la moins chère du réseau, car sur le site de Xiaomi, il coûte 69,99 euros et chez MediaMarkt 58,99 euros.

Xiaomi TV Stick 4K

Obtenez Android TV 11 en 4K pour seulement 42 euros

Contrairement aux Fire TV Stick d’Amazon, y compris le tout-puissant Fire TV Stick 4K Max, ce Xiaomi TV Stick 4K n’a pas de publicité intrusive. Le dispositif est livré avec Android TV 11 propre. Cependant, vous aurez l’application Xiaomi TV avec des centaines de chaînes gratuites en partenariat avec Xiaomi, mais vous pouvez ne pas l’utiliser si vous ne le souhaitez pas.

Ce petit gadget de Xiaomi est puissant et performant. Grâce à ses 8 Go de mémoire interne, nous pourrons installer toutes sortes d’applications et de jeux pour rendre ces moments de loisirs plus agréables et variés. Avec le processeur quad-core Cortex-A35, le GPU Mali-G31 et ses 2 Go de RAM, le fonctionnement du système et de toutes les applications sera extrêmement fluide.

Le TV Stick 4K de Xiaomi permet la visualisation de tous types de contenus, qu’il s’agisse d’images, de vidéos ou de sons dans de multiples formats tels que AVI, MP4, MKV, BMP, PNG, JPEG, MP3 ou FLAC, entre autres. Si vous avez un cloud avec des fichiers, vous pourrez y accéder sans problème depuis l’application appropriée.

Si vous avez un ou plusieurs abonnements à des services de streaming musical et vidéo, vous pouvez installer l’application correspondante, entrer vos identifiants et commencer à profiter de tout en 4K. Il est compatible avec les formats audio DTS-HD and Dolby Atmos, ainsi qu’avec les formats d’image Dolby Vision et HDR10.

L’installation est très simple : il vous suffit de trouver un port HDMI libre sur votre téléviseur, votre moniteur ou votre projecteur, ainsi qu’un port USB pour alimenter le Xiaomi TV Stick 4K. Un USB émettant un courant d’intensité minimale de 1,5 A sera suffisant. Sinon, vous pouvez toujours le brancher sur n’importe quelle prise de courant.

Xiaomi TV Stick 4K

Étant donné qu’il dispose également d’Android TV, vous serez toujours accompagné de Google Assistant. Cela signifie que vous pourrez utiliser votre voix avec la télécommande pour demander du contenu à l’assistant, qui vous affichera tout le contenu en quelques secondes. Vous pourrez également contrôler votre maison intelligente vocalement tant que vous aurez des appareils connectés à l’application Google Home au préalable.

