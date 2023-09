6 nouveautés de Samsung présentées à l’IFA 2023

À l’IFA 2023, Samsung a annoncé une nouvelle gamme de lave-linge intelligents à faible consommation, Samsung Food, une plateforme de repas et de recettes personnalisées alimentée par l’IA et bien plus encore.

Samsung a profité de sa présence à l’IFA 2023 pour annoncer de nouveaux produits et services vraiment intéressants

Vendredi dernier, l’IFA 2023 a été lancée, l’une des plus grandes foires technologiques au monde, qui se déroule une fois de plus dans la ville allemande de Berlin. Cet événement est l’occasion pour les grands fabricants d’appareils technologiques de nous présenter certaines de leurs nouveautés les plus marquantes, et bien sûr, la marque coréenne Samsung ne pouvait pas manquer ce rendez-vous.

C’est pourquoi nous allons vous présenter ci-dessous toutes les nouveautés présentées par Samsung à l’IFA 2023, parmi lesquelles figurent de nouveaux appareils, de nouvelles plates-formes et la mise à jour de services existants.

Téléviseur Samsung QLED 4K Q80C de 98 pouces, édition Disney 100ème anniversaire de The Frame et la 2ème génération de The Freestyle

Dans le cadre de l’IFA 2023, Samsung a présenté trois nouveaux produits : un nouveau téléviseur haut de gamme de 98 pouces, une édition spéciale de The Frame pour célébrer le 100ème anniversaire de Disney et la deuxième version du projecteur The Freestyle.

Ainsi, tout d’abord, la marque coréenne a annoncé le Samsung QLED 4K Q80C, un téléviseur intelligent impressionnant de 98 pouces équipé d’un écran micro-LED qui arrivera en Europe d’ici la fin de cette année.

Ensuite, Samsung a annoncé The Frame – Édition Disney 100ème anniversaire, une version exclusive qui comprend « un cadre de couleur argentée caractéristique de Disney 100, une télécommande exclusive de Disney inspirée de Mickey Mouse », ainsi que 100 œuvres d’art emblématiques des studios d’animation Walt Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et National Geographic, et des images classiques de Mickey, Minnie, Woody, Cendrillon et bien d’autres.

Par ailleurs, Samsung a également présenté dans le monde entier la deuxième version de son projecteur haut de gamme, le Freestyle 2ème génération, qui dispose de la fonctionnalité Smart Edge Blending qui vous permet de « coupler deux projecteurs Freestyle de nouvelle génération pour obtenir une expérience de visionnage panoramique de 160 pouces et verticale de 120 pouces ». De plus, ce nouveau projecteur vous donne un accès complet à la plateforme Samsung Gaming Hub, grâce à laquelle les utilisateurs du nouveau Freestyle pourront « profiter des meilleurs jeux vidéo des partenaires de streaming de Samsung », parmi lesquels se trouve Starfield, le nouveau jeu exclusif Xbox disponible via Game Pass Ultimate.

Lave-linge à faible consommation A-40% et la pompe à chaleur HS Mono R290

Samsung a profité de sa présence à l’IFA 2023 pour présenter de nouveaux appareils intelligents pour la maison, et deux des plus remarquables sont son nouveau lave-linge à faible consommation, le Samsung A-40%, et la pompe à chaleur HS Mono R290.

En ce qui concerne le Samsung A-40%, ce nouveau lave-linge intelligent réduit sa consommation énergétique jusqu’à 40 % afin « d’atteindre la limite d’efficacité énergétique de la classe A ». Pour y parvenir, ce nouveau lave-linge utilise une technologie appelée AI Energy Mode qui optimise automatiquement les performances lors du lavage et réduit sa consommation d’énergie.

Bien entendu, le Samsung Galaxy A-40% est compatible avec la plateforme SmartThings et avec la fonction SmartThings Energy, grâce à laquelle vous pourrez « facilement vérifier votre consommation d’énergie quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et calculer vos factures mensuelles d’électricité ».

De plus, ce nouveau lave-linge intelligent dispose de la fonction AI Wash, qui possède des capacités avancées de détection de la lessive pour améliorer les performances du lavage et réduire le gaspillage. Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, le Samsung A-40% est capable de sélectionner automatiquement la quantité d’eau et de détergent nécessaire pour une lessive en fonction du poids, de la douceur des tissus et du degré de saleté des vêtements qui la composent, et d’ajuster en permanence les temps de trempage, de rinçage et d’essorage pour obtenir les meilleurs résultats de manière rapide et efficace.

Par ailleurs, le Samsung A-40% dispose également d’un cycle de lavage rapide appelé Super Speed qui vous permettra de laver intégralement votre linge sale en seulement 39 minutes.

Le Samsung A-40% a une capacité de 10 kilos et arrivera sur le marché européen au premier trimestre 2024.

La marque coréenne a également annoncé à l’IFA 2023 la pompe à chaleur HS Mono R290, un appareil capable de fournir de l’eau chaude jusqu’à 75°C et équipé d’un échangeur de chaleur élargi qui permet de « transférer plus de chaleur en même temps par rapport à une unité extérieure conventionnelle ».

La HS Mono R290 est également dotée de la technologie AI Energy Mode, grâce à laquelle cette pompe à chaleur « apprend les habitudes d’utilisation de l’utilisateur, ajuste la température de l’eau chaude sanitaire (ACS) et fournit à l’utilisateur le même niveau de chaleur sans consommer autant d’énergie ».

Samsung Food

Une autre des grandes nouveautés annoncées par la marque sud-coréenne à l’IFA 2023 est Samsung Food, une nouvelle plateforme de repas et de recettes personnalisées alimentée par l’IA qui sera disponible dans 104 pays du monde entier et en 8 langues, et qui « offrira des expériences gastronomiques complètes avec plus de 160 000 recettes disponibles, agissant comme un assistant personnel aidant les utilisateurs à découvrir de nouveaux plats, à créer des plans de repas sur mesure et à commander des ingrédients en ligne ».

De plus, cette nouvelle plateforme guidera les utilisateurs tout au long du processus de cuisson et leur permettra de partager leurs recettes sur leurs réseaux sociaux de manière rapide et simple.

Comme l’explique la propre marque coréenne, Samsung Food « puise dans la vaste base de données de Whisk, l’application de recettes acquise par Samsung Next en 2019 qui utilise la technologie avancée de l’IA alimentaire, qui suggère des repas en fonction des préférences de l’utilisateur et de la saisonnalité des aliments ».

