Spectaculaire chute pour la Mi Band 8 de Xiaomi, en attendant son modèle Pro

Et le mieux, officiellement, cette smartband n’est pas encore arrivée en Europe.

La Smart Band 8 de Xiaomi est dotée de la technologie la plus avancée en matière d’enregistrement d’activité pour un coût économique minimal.

Tandis que nous attendons tous avec impatience que Xiaomi lance en Europe sa huitième génération de la Mi Band, le géant asiatique ose présenter le modèle Pro de sa dernière création. Mais aujourd’hui, nous nous concentrerons sur la Xiaomi Smart Band 8 qui peut être à vous pour 59,99 37 euros sur AliExpress.

Vous pouvez obtenir l’un des meilleurs bracelets intelligents du marché, celui qui a fait ses preuves avec 8 éditions, démontrant que pour très peu d’argent, vous pouvez avoir un gadget avancé à votre poignet. La Xiaomi Smart Band 8 a un prix officiel de 59,99 euros, mais vous pouvez également l’obtenir pour 44 euros sur Miravia.

Xiaomi Smart Band 8

Achetez le meilleur bracelet intelligent pour seulement 37 euros

Cette Smart Band 8 revient une année de plus avec des nouveautés. En commençant par son design, cette huitième génération propose de nouveaux bracelets officiels de différents matériaux et finitions. La Mi Band 8 a un poids de 27 grammes incluant le bracelet en silicone officiel et son écran a été agrandi jusqu’à 1,62 pouces. De plus, elle est résistante à l’eau et à la poussière, pouvant être immergée dans l’eau à une profondeur de 1,5 mètre pendant une demi-heure.

Maintenant, l’écran allongé AMOLED a une résolution de 192 x 490 pixels (326 PPP) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il peut atteindre une luminosité maximale de 600 nits et dispose d’un capteur qui ajuste ce niveau de luminosité en fonction de la lumière ambiante détectée. Le panneau est protégé par un verre trempé très résistant qui évite d’endommager l’écran. Il a une courbure 2.5D qui rend le toucher beaucoup plus premium.

La batterie de 190 mAh de cette Smart Band 8 peut nous offrir une autonomie de 16 jours avec une seule charge complète d’1 heure avec son propre chargeur magnétique. Cependant, si nous avons activé le mode Always on display (AOD), l’autonomie sera réduite à 6 jours. C’est la norme de l’industrie et maintenant peu de fabricants osent obtenir une autonomie inférieure à celle de la Mi Band.

Elle intègre un moteur de vibration qui nous avertit en cas de notifications d’applications activées ou d’appels entrants. Nous disposons également de la technologie Bluetooth 5.1 pour pouvoir connecter, en plus du smartphone, d’autres gadgets sportifs compatibles tels que des bracelets pour un enregistrement plus complet de vos constantes vitales pendant l’entraînement.

Et si vous avez un iPhone, ne vous inquiétez pas, Xiaomi a tout prévu et sa Mi Band 8 est compatible à 100% avec Android et iOS. Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application Xiaomi Health, d’activer le Bluetooth et de coupler le bracelet à votre téléphone mobile. Depuis cette application, vous pourrez contrôler les données enregistrées chaque jour et changer l’apparence de votre bracelet à votre goût.

Xiaomi Smart Band 8

En ce qui concerne les capteurs, cette Smart Band 8 est dotée d’un capteur pour mesurer la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et d’un accéléromètre chargé de mesurer le nombre de pas que vous faites chaque jour. N’oublions pas le capteur qui nous permet de contrôler la qualité du sommeil chaque nuit, les heures de sommeil profond, en phase REM ou légères que nous avons.

