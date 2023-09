Bueno, completo y muy barato: este móvil se lo pone difícil a Xiaomi por 161 euros translates to « Bon, complet et très bon marché : ce mobile donne du fil à retordre à Xiaomi pour 161 euros » in French.

Nosso protagonista cai de preço e chega com uma ficha de características onde você encontrará tudo o que precisa.

O verso do realme C55.

Falamos muito sobre eles, mas nem todos os celulares baratos que valem a pena são da Xiaomi. Graças a esta oferta da AliExpress, você pode obter o realme C55 e economizar dinheiro. Sua versão global está ao seu alcance por apenas 161 euros, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É claro que você não terá que pagar nada pelo envio.

O smartphone da realme chegou ao mercado por mais de 200 euros há pouco tempo, na verdade ainda está sendo vendido por quase 220 euros na Amazon. Você tem a oportunidade de levar para casa um smartphone bom, bonito e muito barato, você realmente vai pensar duas vezes?

realme C55

Tudo o que você ganha com o celular realme

Seus filmes favoritos serão vistos como devem ser na tela do nosso protagonista, que tem 6,72 polegadas. Ele possui tecnologia IPS e uma taxa de atualização de 90 Hz, o que o torna fluido. Se você nunca experimentou um painel como este, ficará totalmente viciado.

MediaTek Helio G88

6 GB de RAM e 128 GB de memória interna

Tela IPS de 6,72” FHD+ e 90 Hz

2 câmeras traseiras

Bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 33W

Entrada de 3,5 mm, NFC

O cérebro dele é uma das criações da MediaTek, o Helio G88. É um chip confiável, que executará sem problemas os aplicativos que você usa todos os dias. Além disso, como mencionado, ele vem com interessantes 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Você também poderá tirar boas fotos onde quer que vá, a câmera dupla do celular chinês atende perfeitamente. Possui um sensor principal de 64 megapixels e uma câmera para o modo retrato. Além disso, na parte frontal, uma câmera de 13 megapixels para suas selfies.

realme C55

Você não pode errar com o celular da realme, ele tem exatamente o que você precisa e por esse preço é simplesmente incrível. Esqueça gastar uma quantia alta, por menos de 200 euros você terá um celular por muito tempo. No entanto, tenha em mente que as ofertas da AliExpress estão disponíveis por tempo limitado e podem desaparecer a qualquer momento.

Este artigo sugere de forma objetiva e independente produtos e serviços que possam ser de interesse para os leitores. Quando o usuário faz uma compra através dos links específicos nesta notícia, o Netcost-security.fr recebe uma comissão. Junte-se ao canal de descontos do Netcost-security.fr para saber das melhores ofertas antes de todos.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :