Bon, complet et très rapport qualité/prix : ce mobile donne du fil à retordre à Xiaomi pour 161 euros

Notre protagoniste baisse de prix et arrive avec une fiche de caractéristiques où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

L’arrière du realme C55.

Nous en parlons beaucoup, mais tous les téléphones bon marché qui valent le coup ne sont pas de Xiaomi. Grâce à cette offre de AliExpress, vous pouvez obtenir le realme C55 et économiser de l’argent. Sa version globale est à votre portée pour seulement 161 euros, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Bien sûr, vous n’aurez rien à payer pour l’expédition.

Le smartphone realme a débarqué sur le marché pour plus de 200 euros il y a peu de temps, il est en fait toujours en vente pour presque 220 euros sur Amazon. Vous avez l’occasion d’emmener chez vous un smartphone bon, beau et très bon marché, allez-vous vraiment y réfléchir à deux fois ?

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone realmeVos films préférés seront vus comme ils le devraient sur l’écran de notre protagoniste, qui mesure 6,72 pouces. Il possède une technologie IPS et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend fluide. Si vous n’avez jamais essayé un panneau comme celui-ci, vous allez devenir totalement accro.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72″ FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5.000 mAh et charge rapide de 33W

Entrée de 3,5 mm, NFC

Son cerveau est l’une des créations de MediaTek, le Helio G88. C’est une puce fiable qui exécutera sans problème les applications que vous utilisez tous les jours. De plus, comme mentionné, il est livré avec un intéressant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous pourrez également prendre de bonnes photos où que vous alliez, la double caméra du téléphone chinois répond parfaitement. Elle dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’une caméra pour le mode portrait. De plus, à l’avant, une caméra de 13 mégapixels pour vos selfies.

➡️ Voir l'offre realme C55

Vous ne pouvez pas vous tromper avec le téléphone de realme, il a exactement ce dont vous avez besoin et à ce prix, c’est tout simplement incroyable. Oubliez de dépenser une somme élevée, pour moins de 200 euros vous aurez un téléphone pour très longtemps. Cependant, gardez à l’esprit que les offres de AliExpress sont disponibles pour une durée limitée et peuvent disparaître à tout moment.

