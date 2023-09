Renouveler votre téléphone coûte moins de 150 euros : ce Xiaomi dispose d’un écran AMOLED, d’un processeur Qualcomm et d’Android 13

Obtenez une bonne expérience au quotidien avec ce téléphone portable Xiaomi que nous recommandons à tous ceux qui recherchent une alternative bonne, belle et bon marché, même comme cadeau.

Nous avons analysé ce smartphone Xiaomi et nous pensons que c’est un très bon achat pour 150 euros // Image: Urban Tecno.

Renouveler votre ancien téléphone portable n’implique pas nécessairement une dépense de centaines et de centaines d’euros. En réalité, il existe des téléphones portables bon marché qui vous offrent une bonne expérience pour beaucoup moins de 200 euros. C’est le cas du Redmi Note 12, un smartphone que j’ai analysé pendant quelques semaines et qui a une performance plus que suffisante pour une utilisation quotidienne courante. Attention, cela peut être un bon achat pour vous ou également un cadeau approprié pour un être cher, selon votre choix.

Le plus important est que ce Redmi Note 12 ait actuellement un prix révolutionnaire. Sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage commence à partir de 249,99 euros, mais il est normal que vous puissiez l’acheter sur AliExpress Store pour seulement 149 euros. Comme vous pouvez le voir, la baisse de prix est de 100 euros, brutale. De plus, l’achat dans ce store signifie que l’expédition est effectuée depuis la France, donc en seulement quelques jours, vous aurez le téléphone portable chez vous sans frais d’expédition.

Vous avez également la possibilité d’acheter le Redmi Note 12 sur Amazon et dans le store officiel de Xiaomi, bien que le plus courant ici soit de le trouver pour environ 190 euros. Sans plus tarder, je vais vous dire pourquoi ce téléphone portable me semble être un achat très intelligent pour seulement 150 euros.

Redmi Note 12

Redmi Note 12, le téléphone portable bon, beau et bon marché de Xiaomi

La première raison pour laquelle je vous recommande le Redmi Note 12 est sa performance correcte lorsqu’il effectue les tâches les plus courantes. En effet, son processeur Qualcomm Snapdragon 685 vous permet de discuter sur WhatsApp, de regarder des séries sur Netflix ou de rechercher des informations sur Chrome sans aucun problème. De plus, le terminal dispose d’un emplacement pour carte microSD avec lequel vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To si vous avez besoin de plus d’espace.

Je vous recommande également l’achat de ce téléphone portable Xiaomi pour la qualité de son écran. Gardez à l’esprit que vous pouvez profiter d’un écran AMOLED pour seulement 150 euros, notant également qu’il a une grande taille de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. En bref, l’écran offre une très bonne qualité pour son prix, ce qui influence directement votre expérience en tant qu’utilisateur.

Parmi les points forts du Redmi Note 12, on trouve également la batterie de 5 000 mAh, qui durera une journée et demie si vous n’êtes pas très exigeant dans son utilisation. Les jours où vous utilisez davantage le téléphone portable, il n’y aura pas non plus de problèmes, car vous arriverez à la fin de la journée avec un peu d’énergie restante. Malgré son prix abordable, il intègre une charge rapide de 33 W, vous pouvez donc atteindre 100% en un peu plus d’une heure.

En ce qui concerne les appareils photo, l’appareil photo de 50 mégapixels est capable de prendre des photos de qualité dans des environnements bien éclairés. Les images qu’il capture sont nettes et ont des couleurs naturelles, avec une qualité suffisante pour votre album photo ou pour les partager sur les réseaux sociaux. Les selfies sont pris en charge par un appareil photo frontal de 13 mégapixels qui offre la même qualité supérieure lorsqu’il est utilisé dans des zones très éclairées.

Redmi Note 12

Je ne peux pas nier que j’aime beaucoup aussi le design de ce Redmi Note 12. J’ai eu l’occasion de tester le modèle de couleur onyx gris et je le trouve très élégant, en plus d’être résistant aux empreintes digitales et très confortable à tenir. Le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté droit, tandis que le port de 3,5 mm se trouve sur le bord supérieur.

En résumé, le Redmi Note 12 offre une expérience plus que positive au quotidien, il a une qualité suffisante pour une utilisation basique. Gardez à l’esprit que vous pouvez l’acheter habituellement pour seulement 150 euros sur AliExpress Store, un prix qui en réalité pratiquement un cadeau.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :