Le truc pour voir les stories d’Instagram sans être vu que personne ne t’a dit

Cette méthode ne peut être effectuée que depuis un ordinateur, mais cela en vaut la peine.

On ne vous a probablement jamais expliqué le truc suivant

Parfois, nous voulons voir une storie Instagram sans que la personne qui l’a publiée ne sache que nous l’avons visualisée . C’est pourquoi nous vous présentons le truc ultime pour voir les stories sur Instagram, celui que personne ne vous a sûrement jamais dit. Cela doit être fait depuis un ordinateur, bien qu’il existe une alternative pour les téléphones portables. Nous vous expliquerons les deux.

Voir une histoire à travers une autre histoire

La méthode que nous allons vous montrer est peu connue mais très utile. Il s’agit de visualiser l’histoire d’un utilisateur à travers un autre utilisateur . Cela semble compliqué, mais c’est beaucoup plus simple que ça en a l’air.

Lorsque nous entrons sur Instagram et accédons à une histoire depuis le fil d’actualité, à côté se trouve ce que d’autres personnes ont publié. Ils ne sont pas vus à la même taille et sont un peu sombres, mais vous pouvez les apprécier parfaitement. C’est pourquoi nous ne ferons que cliquer sur une histoire adjacente à celle qui nous intéresse, c’est-à-dire l’une de celles qui se trouvent à côté de celle-ci . Dans le cas où celle qui nous intéresse est située en premier, nous cliquerons sur celle à sa droite.

Ce truc pour voir les stories Instagram sans être vu est uniquement disponible sur ordinateur . L’aperçu de ce que les personnes que nous suivons ont publié n’est pas affiché dans la version pour téléphones portables, donc n’essayez pas de le faire ici. Cependant, comme nous l’avons mentionné au début, il existe une autre méthode similaire pour Android ou iPhone.

Ne pas passer complètement l’histoire

Il existe une alternative pour les téléphones portables. Il consiste à passer de l’histoire d’une personne à celle d’une autre, mais sans le faire complètement . Les histoires se déplacent de manière similaire à un cube, où chaque côté expose le contenu d’un utilisateur. C’est pourquoi, en tournant à droite ou à gauche, le côté actuel se « cachera » progressivement et le côté d’une autre personne apparaîtra.

Si vous dépassez une certaine limite, cela comptera comme si vous l’aviez fait. La clé réside dans le fait de progresser vers, plus ou moins, la moitié entre l’histoire que nous regardions et celle que nous voulons voir . De cette manière, nous n’apparaîtrons pas dans le compteur de visualisations de la personne qui a publié le contenu et son histoire restera marquée comme non vue dans notre fil d’actualité, avec un cercle violet.

Évidemment, nous ne pourrons pas la voir aussi clairement que lorsque nous la cliquons, mais nous pourrons en voir la majeure partie. De plus, nous serons capables de lire depuis combien de temps elle a été publiée , cela est indiqué dans le coin supérieur gauche, à côté du nom d’utilisateur.

Autres astuces pour voir les stories Instagram sans être vu

Vous pouvez utiliser les astuces précédentes quand vous le souhaitez, mais il existe également d’autres alternatives intéressantes, bien que plus élaborées . C’est pourquoi, nous vous expliquerons d’autres astuces pour voir les stories Instagram sans être vu.

Activer le mode avion

Activez le mode avion pour visualiser les histoires sans être enregistré. Connectez-vous à Instagram, laissez les histoires se charger et activez le mode avion . Attendez quelques secondes, pour vous assurer que cela fonctionne, et regardez celles qui vous intéressent.

Le mode avion, essentiel pour voler, bloque l’accès à Internet de votre téléphone portable. En l’activant, vous ne pourrez pas vous connecter à Instagram, donc l’application ne pourra pas vérifier si vous avez visualisé du contenu d’autres personnes. N’oubliez pas de quitter et de fermer l’application avant de désactiver le mode avion . Cela fonctionne également en désactivant le WiFi et les données mobiles. C’est l’un des usages les plus pratiques du mode avion.

Pages web pour voir les stories Instagram de manière anonyme

Il existe plusieurs pages web qui vous permettent de voir les histoires sans vous connecter à votre compte Instagram . En réalité, vous n’aurez même pas besoin d’en avoir un. Le problème est qu’elles ne vous permettent de voir que celles des comptes publics. Nous allons vous laisser quelques-unes des plus célèbres, bien que cet article en montre plus, il y a aussi des applications.

StoriesDown

instastories.pro

Instanavigation

