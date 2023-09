L’Intelligence Artificielle a été assez claire et opposée à tout message apocalyptique.

ChatGPT a une certaine capacité à parler de ces questions

Tandis que Bill Gates considère que l’IA pourrait être la nouvelle bombe atomique, d’autres personnes se demandent quelle sera l’influence de l’IA sur le cours de ces événements. C’est pourquoi nous avons jugé intéressant demander à l’IA elle-même quand cet événement mondial se produira, nous conduisant ainsi vers la fin des temps. Cependant, elle s’est montrée optimiste et a choisi d’éliminer tout message apocalyptique.

C’est pourquoi nous avons demandé à ChatGPT quand il pense que la Terre sera détruite et la réponse que nous avons reçue a beaucoup de sens sur le plan scientifique.

La fin du monde selon ChatGPT

Lorsque nous avons demandé à ChatGPT quelle serait la fin de la vie sur Terre, sa réponse a été claire : il n’y a pas de façon claire pour que la vie sur Terre puisse prendre fin. Au contraire, ce qui se produit généralement sur notre planète sont des évolutions ou des changements qui ne nécessitent pas la destruction complète de la planète, mais plutôt sa transformation. De plus, il a osé dater la vie géologique de la Terre à 4,5 milliards d’années.

La Terre a une histoire extrêmement longue, d’environ 4,5 milliards d’années, et connaîtra des changements naturels au fil du temps. Cependant, il est important de préciser que ces changements n’impliquent pas nécessairement la destruction complète de la planète, mais plutôt des transformations dans sa géologie, son climat et sa vie.

Bien qu’il ait voulu clarifier cela, il s’est ensuite concentré sur l’explication des raisons pour lesquelles la planète pourrait être détruite, et il semble que la plus évidente serait la mort du Soleil. Ainsi, il situe la fin du monde dans 5 milliards d’années, à l’échéance à laquelle il est estimé que le Soleil pourrait devenir une géante rouge qui s’effondrerait en une naine blanche, affectant gravement notre planète et toutes celles du Système Solaire.

Cette théorie est soutenue par la science, précisément par Christian Guippone, un scientifique argentin, comme l’ont souligné les médias du pays Cronista. Il est intéressant de voir comment l’IA a utilisé des sources fiables et scientifiques pour s’assurer que ce qu’elle rapporte est vrai.

Un des événements naturels les plus significatifs qui se produira éventuellement est la fin du cycle de vie du Soleil. Dans environ 5 milliards d’années, le Soleil deviendra une géante rouge puis s’effondrera en une naine blanche, libérant une grande quantité d’énergie dans le processus. Cela pourrait avoir un impact significatif sur les planètes proches, y compris la Terre.

Cependant, il n’a pas voulu ignorer d’autres possibilités, comme le fait qu’il puisse y avoir une collision avec un astéroïde ou que des changements climatiques si significatifs se produisent qu’ils finissent par conduire notre planète à sa fin.

Avant ce moment-là, d’autres événements naturels à long terme peuvent se produire, tels que des collisions avec des astéroïdes ou des comètes, des éruptions volcaniques massives, des changements climatiques significatifs et d’autres processus géologiques pouvant affecter la vie sur Terre.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ChatGPT s’est révélé être un outil qui envisage la destruction de la Terre dans un avenir très lointain, ce qui peut générer une certaine tranquillité. Malgré cela, il a également souligné l’importance d’autres dangers, y compris le danger environnemental que nous causons en tant qu’espèce.

