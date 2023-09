Cette bête Xiaomi est un vrai succès avec une réduction de 201 euros.

Quoi que vous cherchiez, c’est dans ce Xiaomi. Le dispositif chinois offre une expérience utilisateur géniale.

C’est le Xiaomi 12T 5G.

Je veux vous parler d’un téléphone portable beau, puissant et avec lequel vous pourrez profiter au maximum pendant longtemps. Le Xiaomi 12T 5G est en promotion dans sa version la plus complète, il peut être à vous avec une remise de 201 euros. Ses 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne ne passent pas inaperçus, c’est une véritable bête.

Notre protagoniste arrive avec un écran AMOLED de très haut niveau, un processeur puissant, de bonnes caméras et une batterie à charge rapide. Il a été lancé à 649,99 euros et se vend toujours pour près de 500 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, c’est votre grande opportunité.

Xiaomi 12T 5G (256 Go)

Ce téléphone portable a tout

MediaTek Dimensity 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120 W

NFC et 5G

Jeux, applications de toutes sortes, retouche photo… la puce qui vit dans les entrailles du Xiaomi 12T peut tout supporter. Nous parlons du MediaTek Dimensity 8100 Max, un cerveau de haut niveau qui se chargera de tout faire fonctionner parfaitement. Il est accompagné d’impressionnants 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ça ne sonne pas mal, n’est-ce pas?

Son avant est occupé par un écran AMOLED spectaculaire de 6,67 pouces qui déborde de couleurs, votre contenu préféré sera vu comme jamais auparavant. De plus, il se déplace avec une fluidité extrême grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement, c’est un panneau de haut niveau qui ne laisse personne indifférent.

À l’arrière, 3 bons capteurs avec lesquels vous pouvez obtenir des images de qualité où que vous alliez. Nous avons un impressionnant appareil photo principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels. Prenez des photos sans crainte, chaque prise sera un succès.

Xiaomi 12T 5G (256 Go)

Que demander de plus? Vous avez l’opportunité d’obtenir l’un des meilleurs Xiaomi que nous avons testés l’année dernière, un vétéran qui a encore de la suite dans les idées. Même les utilisateurs les plus exigeants pourront être satisfaits, il obtient de bonnes notes dans tous les domaines essentiels et se distingue par l’expérience multimédia qu’il peut offrir. Avec cette remise, c’est un choix sûr.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :