La grande bénéficiaire du « boom » de l’IA est cette petite île des Caraïbes : elle génère des millions de dollars

On prévoit que l’île d’Anguilla générera près de 30 millions de dollars grâce à la vente de domaines « .ai » cette année.

L’île d’Anguilla bénéficie du boom de l’IA : tout le monde veut utiliser des domaines « .ai ».

À première vue, des applications telles que Google Bard ou ChatGPT n’ont pas grand-chose en commun avec une petite île située dans la mer des Caraïbes avec moins de 15 000 habitants. Cependant, l’île d’Anguilla a bénéficié grandement du boom de l’intelligence artificielle que nous vivons, et il est prévu que l’île génère près de 30 millions de dollars avant la fin de cette année.

Le secret réside dans le domaine de premier niveau géographique attribué par l’ICANN (l’organisation à but non lucratif chargée de l’attribution et de la gestion des noms de domaine sur Internet) à ce territoire. De la même manière que les sites web dont la majeure partie du trafic provient de France sont dotés du domaine « .es », et ceux du Mexique du domaine « .mx », le suffixe associé à l’île d’Anguilla est « .ai », l’un des plus recherchés par les entreprises qui concentrent leurs opérations dans le domaine de l’intelligence artificielle ces dernières années.

L’île d’Anguilla fait fortune grâce aux start-ups axées sur l’IA

C’est en 1990 que l’île d’Anguilla, un territoire tropical britannique, a commencé à attribuer des domaines Internet se terminant par « .ai » aux entreprises et aux résidents de l’île qui souhaitaient enregistrer leurs propres sites web.

À ses débuts, le suffixe n’a pas attiré l’attention du public international. Tout a changé un peu plus d’une décennie plus tard avec l’avènement de l’intelligence artificielle, et la prolifération d’entreprises et de start-ups axées sur ce domaine.

Les dirigeants de l’île ont été rapides à réagir, et depuis quelques années déjà, l’île facture 50 dollars par an aux entreprises axées sur la création d’outils d’intelligence artificielle qui souhaitent enregistrer un nouveau domaine ou renouveler un domaine existant. À la fin de 2021, cette décision représentait déjà un bénéfice de 5 millions de dollars qui allaient dans la trésorerie du gouvernement de l’île.

Récemment, ce chiffre s’est multiplié grâce à l’augmentation considérable des entreprises qui décident d’acquérir des domaines avec le suffixe « .ai », car chaque jour, de nouvelles start-ups utilisent le domaine de haut niveau attribué à l’île d’Anguilla pour affirmer leur orientation axée sur l’intelligence artificielle. Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé de l’outil de génération d’images Ideogram.ai, et fin 2020, la vente du domaine le plus cher de l’histoire de l’île, « expert.ai », évalué à l’époque à 95 000 euros, a eu lieu. D’autres entreprises telles que Facebook, Stability.ai ou X ont également contribué à l’augmentation des revenus de cette petite île, qui à ce jour a déjà distribué près de 300 000 domaines se terminant par .ai.

Ainsi, pour l’année en cours, on prévoit que les bénéfices de l’île associés à cette pratique atteindront 30 millions de dollars, et selon les experts, il est probable que ce ne soit que le début et que l’intérêt pour les domaines « .ai » augmente encore à l’avenir.

