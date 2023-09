iPhone 15 et iPhone 15 Pro : les questions restant à résoudre

Les aspects encore non dévoilés des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Les questions auxquelles il reste encore à répondre sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro seront bientôt annoncés, plus précisément, Apple les dévoilera mardi prochain, le 12 septembre, et nous connaissons déjà pratiquement tout sur les nouveaux appareils que nous verrons cette année. De leurs fonctionnalités à leurs accessoires tels que les câbles ou leurs nouveaux types de housses.

Cependant, il nous reste encore quelques questions auxquelles nous répondrons, si elles ne sont pas divulguées auparavant, lors de l’Apple Event du 12 septembre prochain. Des questions que nous espérons pouvoir connaître la réponse lors de la Keynote Wonderlust et pas avant afin d’avoir au moins une surprise et de ne pas tout connaître à l’avance.

Allons-nous avoir un iPhone 15 Ultra ?

Une des rumeurs qui n’est pas encore totalement claire concerne le nom du modèle pro de 6,7 pouces. Nous espérons tous qu’il s’appellera iPhone 15 Pro Max, mais certaines fuites indiquent que ce nom pourrait être changé en iPhone 15 Ultra.

Ces derniers temps, les modèles Pro Max partagent des fonctionnalités avec les modèles Pro, seule la taille changeait. Cependant, cette année, il est prévu qu’une lentille périscope soit incluse dans le modèle à plus grande taille d’écran, ce qui permettrait un zoom optique de 6x à 10x, selon les rumeurs.

Cette caractéristique photographique pourrait être la raison pour laquelle le nom serait modifié, ou du moins la raison qui pourrait la justifier. De cette manière également, on aurait l’impression d’obtenir un iPhone bien meilleur. C’est du marketing.

Combien coûteront les prochains iPhone 15 ?

Une autre chose que nous ne savons pas est le prix des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Et, à cet égard, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. D’un côté, nous savons que les modèles de base , cependant, les modèles pro devraient augmenter de 100 à 200 dollars. Bien qu’en euros, ils puissent rester au même niveau.

La raison de cette augmentation serait due à la nouvelle lentille périscope ou au passage au titane. Rappelons que l’Apple Watch Ultra dispose d’un boîtier de 49 mm en titane, ce qui lui confère une différence d’environ 150 euros par rapport aux modèles en acier inoxydable.

Quelles seront les améliorations en photographie des iPhone 15 ?

Nous savons déjà qu’il est très probable que les modèles Pro Max ou Ultra incluent une nouvelle lentille périscope qui améliorera le zoom optique, cependant, il est clair que la société mettra en avant d’autres aspects de l’appareil photo des autres iPhone.

D’une part, nous savons grâce aux rumeurs qu’il est très probable qu’il y ait un nouveau capteur de plus grande taille dans les modèles Pro, ce qui permettrait d’améliorer les photos en capturant plus de lumière. D’autre part, il est prévu que les modèles de base aient une caméra principale de 48 Mp héritée des modèles Pro.

Cela concerne le matériel, car nous n’avons rien lu sur les fonctions logicielles de l’appareil photo des prochains iPhone 15.

Quels seront les avantages du passage au port USB-C ?

Il n’est un secret pour personne qu’Apple dira adieu au port Lightning qu’il a introduit il y a 11 ans. À sa place, les iPhone 15 auront un port USB-C qui permettra une meilleure polyvalence ainsi que des transferts de données plus rapides.

Nous espérons que cela signifie également des vitesses de charge plus rapides, même si cette fonction est limitée aux modèles d’iPhone 15 Pro. Dans tous les cas, nous espérons qu’Apple ne passera pas simplement sous silence l’annonce de l’USB-C, mais prendra le temps de parler des avantages du port et de ses implications sur la disponibilité et la compatibilité des accessoires.

Quand verrons-nous la version finale d’iOS 17 ?

Lors des événements iPhone, la société a l’habitude de lancer la version bêta finale des systèmes d’exploitation qui ont été testés tout au long de l’été. Si Apple suit la tradition, cela se reproduira cette année, mais elle annoncera également officiellement le lancement d’iOS 17.

Nous pouvons nous faire une idée que ce sera la semaine du 18 septembre, mais nous attendons une confirmation officielle de la part d’Apple. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre que toutes les questions reçoivent leur réponse.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :