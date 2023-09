7 choses que l’interface lumineuse du Nothing Phone peut faire (2)

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec la nouvelle interface Glyph du Nothing Phone (2).

L’interface Glyph est la grande protagoniste de la partie arrière du Nothing Phone (2) / Image : AndroAall

Il y a près de deux mois, la marque londonienne Nothing a lancé sur le marché son deuxième flagship, un Nothing Phone (2) que nous avons déjà pu analyser en profondeur et qui s’améliore dans presque tous les aspects par rapport à son prédécesseur, le Nothing Phone (1), y compris un design transparent mettant en valeur une interface lumineuse Glyph renouvelée.

C’est pourquoi aujourd’hui nous venons vous présenter 7 choses que vous pouvez faire avec la nouvelle interface lumineuse arrière du Nothing Phone (2), disponibles également pour le Nothing Phone (1).

Contrôler l’état d’une minuterie

Une des nouveautés de l’interface Glyph du Nothing Phone (2) est qu’elle vous permet de contrôler la progression d’une minuterie à l’aide d’une bande LED semi-circulaire située dans le coin supérieur droit de l’arrière du téléphone.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, une fois que vous activez une minuterie à partir des paramètres de l’interface Glyph, cette bande LED s’active et s’estompe d’un bout à l’autre au fur et à mesure de l’avancement de la minuterie.

Vérifier le niveau de volume lors de la lecture de musique ou de vidéos

L’interface Glyph du Nothing Phone (2) vous permet également de vérifier le niveau de volume du smartphone lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos.

Ainsi, si vous avez le téléphone retourné pendant que vous écoutez de la musique et que vous appuyez sur le bouton de volume + ou –, la même bande LED qui vous montre l’état d’une minuterie vous indique également le niveau de volume de votre appareil.

Vérifier le niveau de charge du téléphone lorsqu’il est branché

Une des utilisations les plus pratiques de l’interface Glyph du Nothing Phone (2) est de pouvoir vérifier le pourcentage de batterie déjà rechargée lorsque vous branchez votre téléphone.

Pour ce faire, il vous suffit de secouer légèrement le téléphone pendant qu’il se charge et la bande LED verticale du bas s’allumera pour vous montrer dans quel état se trouve le processus de recharge de la batterie.

Transformer l’arrière du Nothing Phone (2) en une lampe de poche

Normalement, lorsque vous activez la lampe de poche sur un téléphone Android, la lumière du flash arrière de l’appareil photo s’allume, mais le Nothing Phone (2) vous permet de transformer l’interface Glyph en une lampe de poche avec une lumière plus douce que celle du flash de votre smartphone.

Pour que l’interface Glyph devienne une lampe de poche et que toutes les bandes LED s’allument en même temps, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton de la lampe de poche situé dans le panneau des notifications de votre Nothing Phone (2).

Créer vos propres sonneries avec Glyph Composer

Le Nothing Phone (2) comprend une nouvelle application appelée « Compositor » qui vous permet de créer des sonneries personnalisées en utilisant une combinaison de lumières et de sons.

Ainsi, avec cette application, vous pouvez configurer votre propre séquence de lumières et de sons que l’interface Glyph exécutera à chaque fois que vous recevrez un appel.

Pour créer une sonnerie personnalisée, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez l’application « Compositor » sur votre Nothing Phone (2)

Cliquez sur le bouton avec un point rouge au centre de l’application

Appuyez sur les boutons du bas pour créer votre séquence de lumières et de sons

Cliquez sur l’option Enregistrer et donnez un nom à votre sonnerie personnalisée

et donnez un nom à votre sonnerie personnalisée Cliquez sur le bouton Définir par défaut pour la configurer comme sonnerie par défaut

Personnaliser les notifications Glyph de chaque application

Le Nothing Phone (2) vous permet également de personnaliser les notifications Glyph de chaque application individuellement, en attribuant l’une des sonneries de notification par défaut ou celle que vous avez créée avec l’application « Compositor ». Notez que si vous le faites, les bandes LED de l’interface Glyph resteront allumées jusqu’à ce que vous consultiez la notification en attente.

Pour personnaliser les notifications Glyph d’une application, suivez ces quelques étapes simples :

Accédez au menu Paramètres de votre Nothing Phone (2) et allez dans la section Interface Glyph

de votre Nothing Phone (2) et allez dans la section Cliquez sur le bouton Notifications

Cliquez sur l’option Ajouter un nouvel Essentiel

Sélectionnez l’application que vous souhaitez configurer

Activez la case à droite de l’option Définition pour toutes les notifications et cliquez sur le bouton Terminé

et cliquez sur le bouton Cliquez sur la section Son par défaut, choisissez la séquence qui vous convient et cliquez sur le bouton Enregistrer

Vérifier si l’Assistant Google est activé

Enfin, l’interface Glyph du Nothing Phone (2) vous permet de vérifier si l’Assistant Google est « à l’écoute », car chaque fois que vous l’activez depuis l’écran de verrouillage, la bande LED inférieure à l’arrière du téléphone s’allume.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :