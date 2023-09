Le plan maître des États-Unis pour arrêter la Chine : une armée de robots.

Son objectif est d’envoyer un message fort à leur rival.

Le pays anglophone cherche à acquérir une technologie qui lui permettra de battre ou d’effrayer la Chine

Nous savons que vous venez de lire le titre et que la première chose qui vous est venue à l’esprit a été le film Terminator: La rébellion des machines. Ce n’est pas étonnant car la réalité semble se mélanger avec la fiction aujourd’hui. Selon Bill Gates, l’IA allait être la nouvelle arme atomique et il ne se trompait pas, car de plus en plus d’applications destinées à la guerre apparaissent: drones, robots autonomes, armes intelligentes… Par conséquent, l’avenir militaire de la planète passe par la technologie et les États-Unis semblent déterminés à l’utiliser à leur avantage.

C’est pourquoi les États-Unis ont commencé le plan géant de créer une armée de robots dans le but très clair de terrifier la Chine et de s’y confronter. De son côté, la Chine n’est pas restée inactive et a développé une arme laser infinitement puissante.

Le plan maître des États-Unis

Les États-Unis utilisent la robotique dans leur armée depuis un certain temps. Ce n’est pas surprenant car il faut considérer que les derniers conflits armés ont été dominés par des drones sans pilote qui bombardaient systématiquement les champs de bataille. Ainsi, lors du conflit du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ou le récent affrontement entre l’Ukraine et la Russie, ces types de dispositifs ont été utilisés. Toujours à différentes échelles, mais avec une vision future selon laquelle ils deviendraient tôt ou tard la norme en matière de guerre.

La secrétaire à la Défense des États-Unis, Kathleen Hicks, a lancé des déclarations assez accablantes à ce sujet, selon Science Alert:

Nous devons nous assurer que les dirigeants [de la Chine] se lèvent chaque matin et considèrent le risque d’agression et concluent que « aujourd’hui n’est pas le jour » et pas seulement maintenant, mais chaque jour à partir de maintenant jusqu’en 2027, 2035, 2049 et au-delà.

Pour cette raison, ils recherchent un changement mondial très clair dans lequel les pôles de pouvoir sont à nouveau dominés par les États-Unis. Les agressions possibles entre les États-Unis et la Chine sont constantes, notamment depuis que le géant asiatique a démontré une grande puissance économique. De plus, il y a aussi des disputes territoriales car la Chine soutient que Taïwan est sous sa souveraineté, tandis que le petit territoire insulaire défend farouchement son indépendance.

Pour cette raison, les États-Unis se préparent à créer des systèmes de défense autonomes à grande échelle qui leur permettront de montrer leurs muscles à leur principal ennemi, à la fois économique et militaire. Par conséquent, Hicks a assuré qu’ils souhaitent atteindre l’objectif suivant:

Des systèmes autonomes pouvant être utilisés à une échelle de plusieurs milliers dans un délai de 18 à 24 mois.

Cela marque un tournant majeur dans la politique des États-Unis, qui semble vouloir renforcer considérablement l’aspect technologique de leur armée.

L’objectif principal est de terroriser la Chine et de la dissuader d’une éventuelle attaque.

Ils veulent déployer des robots dans un laps de temps relativement court, d’environ deux ans.

Les dispositifs seraient entièrement autonomes, contrairement aux dispositifs actuels qui obéissaient à un opérateur.

