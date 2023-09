Inconnu, mais bestial : ce haut de gamme Motorola déborde de qualité et de grandes remises.

Excellent écran, grande performance, logiciel propre et bonne autonomie avec charge rapide de 125W avec jusqu’à 140 euros de réduction.

Ce téléphone portable haut de gamme Motorola est un excellent achat, il déborde de qualité dès que nous le sortons de la boîte // Image : Urban Tecno.

Si vous voulez acheter un téléphone portable haut de gamme, il est fort probable que vous envisagiez d’acheter le Samsung Galaxy S23, le Xiaomi 13 Pro ou le Google Pixel 7 Pro. Cependant, nous tenons à vous faire une recommandation moins populaire, le Motorola edge 40 pro. Nous avons pu analyser ce smartphone et nous l’avons trouvé merveilleux, il nous a complètement enchantés grâce à des détails tels qu’un excellent écran de 165 Hz, de grandes performances et une charge rapide de 125W.

Avant de plonger dans l’expérience incroyable qu’il propose au quotidien, il est important de souligner que vous pouvez déjà l’acheter beaucoup moins cher que lors de sa sortie sur le marché. Ce Motorola edge 40 pro a un prix de vente recommandé de 899 euros, mais sur Amazon vous pouvez le trouver pour environ 760 euros. Vous économisez 140 euros sur un achat idéal pour de nombreuses années, et en plus, vous pouvez commencer à l’utiliser dès le lendemain avec l’abonnement Amazon Prime.

Ce Motorola edge 40 pro est également disponible dans des stores tels que Ebay, MediaMarkt et PcComponentes, ainsi que sur la boutique en ligne de Motorola. Cependant, sur ces sites web, il est généralement beaucoup plus cher qu’Amazon. Sans plus tarder, nous vous expliquons pourquoi ce smartphone Motorola est un achat imbattable.

Motorola edge 40 pro, un haut de gamme qui déborde de qualité et de réductions

On pourrait dire du Motorola edge 40 pro que c’est un smartphone parfait, d’une très bonne qualité dans tous les domaines, du premier au dernier. Lorsque nous l’avons sorti de la boîte, nous avons découvert un design « premium » avec de l’aluminium et du verre comme matériaux de construction. L’ergonomie de son corps est excellente, donc le tenir d’une seule main est un vrai plaisir. Au fait, une coque de protection est incluse dans la boîte du téléphone.

Nous arrêtons d’analyser son design pour nous concentrer sur l’écran, nous pouvons déjà vous dire que sa qualité est parmi les meilleures que nous avons rencontrées cette année 2023. C’est un écran pOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une prise en charge HDR10+. Les images sont magnifiques, notamment grâce à la fluidité extrême apportée par les 165 Hz. Sans aucun doute, c’est l’un des téléphones portables avec le taux de rafraîchissement le plus élevé sur le marché.

Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 travaille, une puce puissante qui assure une grande performance. Vous pouvez utiliser le Motorola edge 40 pro pour jouer, éditer des vidéos ou maintenir plusieurs applications ouvertes en même temps sans aucun problème. En résumé, ce smartphone vole. Il est important de souligner qu’il dispose de 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une version épurée d’Android 13.

En ce qui concerne le système de caméra, l’expérience est bonne. À l’arrière, il est équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Vous pourrez obtenir des photos nettes et aux couleurs naturelles, même en basse lumière. Attention, avec l’objectif principal, vous pouvez même enregistrer des vidéos en 8K. Vous pourrez également prendre de bonnes photos avec la caméra frontale de 60 mégapixels, située dans le trou de l’écran.

La batterie de 4600 mAh se comporte également très bien, dépassant même l’autonomie offerte par des concurrents tels que le Google Pixel 7 Pro. Par conséquent, il ne vous sera pas difficile d’arriver en fin de journée avec de l’énergie restante. Le plus impressionnant est qu’il est compatible avec la charge rapide de 125W par câble, vous pourrez donc le recharger en seulement 25 minutes. Il prend également en charge la charge sans fil de 15W et la charge sans fil inversée de 5W.

Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, l’excellent son fourni par les haut-parleurs, la connectivité 5G et les bonnes performances du moteur de vibration sont les derniers détails qui confirment que l’expérience avec le Motorola edge 40 pro est un 10 sur 10. Profitez donc de sa grande baisse de prix sur Amazon et procurez-vous un téléphone portable sublime pour les années à venir.

