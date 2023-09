Cette feuille d’arbre photovoltaïque peut révolutionner le monde de l’énergie et générer de l’eau douce

Le futur pourrait passer par ce type de technologie pour générer encore plus d’énergie propre qu’aujourd’hui.

Il pourrait s’agir d’un projet vraiment révolutionnaire

La durabilité a atteint tous les domaines de la science. L’efficacité, l’objectif de trouver une énergie propre et la lutte continue pour la survie de notre espèce font que nous tournons de plus en plus notre regard vers la nature pour nous en inspirer et voir si nous sommes capables de la répliquer et de devenir une espèce plus durable et capable de s’adapter à son environnement de manière à nous permettre de survivre. Ainsi, les chercheurs de l’Imperial College ont créé un panneau photovoltaïque en forme de feuille d’arbre qui est à la fois futuriste et très intéressant.

Par conséquent, la voie est inévitablement technologique et durable. De nouveaux types de béton ont déjà été conçus, qui permettent de stocker l’énergie comme une batterie géante pour charger les lumières des bâtiments, tandis que l’utilisation du café pour créer un ciment plus dur permettra de construire des structures encore plus résistantes à partir de déchets recyclés.

La nature, clé de la révolution technologique

L’archiconnu Imperial College de Londres nous apporte une nouvelle recherche d’un intérêt considérable : une nouvelle conception de cellule solaire d’énergie inspirée de la nature pourrait ouvrir la voie aux nouvelles énergies renouvelables avec des technologies auparavant insurmontables.

L’énergie photovoltaïque est obtenue à partir des rayons du soleil et est convertie en électricité. Maintenant, avec une conception similaire à celle d’une feuille d’arbre, son efficacité a pu être augmentée et elle a également répondu de manière incroyable aux attentes, car elle a d’autres fonctions étonnantes. Ainsi, la nouvelle cellule appelée PV-Leaf est constituée de matériaux à très faible coût et pourrait être très utile à l’avenir en démontrant que si nous observons la nature, nous pouvons être plus efficaces.

Cette cellule a démontré qu’elle pouvait générer jusqu’à 10% d’électricité de plus par rapport aux panneaux solaires conventionnels. La perte d’énergie dans le processus des panneaux classiques est de 70%, ce qui rendrait cette technologie beaucoup plus efficace, comme c’est déjà le cas avec les plantes qui réalisent la photosynthèse.

De plus, ces feuilles produites par l’Imperial College ont également généré une quantité surprenante d’eau fraîche : 40 milliards de mètres cubes d’eau douce par an. Ce résultat pourrait être atteint d’ici 2050 si ces panneaux étaient adaptés aux champs d’énergie solaire actuels.

Mettre en place cette technologie innovante similaire à une feuille pourrait contribuer à la transition énergétique mondiale tout en aidant à résoudre deux problèmes majeurs : le besoin d’une plus grande quantité d’énergie et d’eau douce – Professeur Christos Markides.

Presque tous les problèmes de surcoût liés à ce type de source d’énergie sont éliminés, et en plus, elle permet d’obtenir de l’énergie thermique et de l’eau propre en s’adaptant à la température ambiante et aux variations climatiques.

Le potentiel de cette technologie est vraiment large et peut représenter une création très intéressante pour l’avenir :

Elle met en évidence de manière très intéressante la capacité de la nature à être efficace et que la voie à suivre est de s’inspirer de notre planète pour atteindre une efficacité que nous ne pourrions pas atteindre avec notre seule ingéniosité.

Cette technologie permet également d’obtenir de l’eau potable et de l’énergie thermique, contrairement à la technologie conventionnelle.

La transition énergétique semble un fait irréversible. C’est pourquoi des moyens plus intelligents d’être efficaces sont recherchés.

Cependant, l’efficacité n’est augmentée que de 10 %, mais peut-être qu’avec davantage de recherches, il serait possible d’obtenir une capacité d’efficacité encore plus grande.

