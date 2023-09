Haute qualité sonore pour moins de 100 euros avec ces écouteurs dotés de 6 microphones, du LDAC et d’une batterie de 27h

Un son spectaculaire pour ces Edifier W320TN avec annulation de bruit et compatibilité avec le codec audio de la plus haute qualité.

Les écouteurs Edifier sont capables de transmettre des chansons avec un débit binaire allant jusqu’à 990 Kbps.

Voulez-vous acheter de nouveaux écouteurs sans fil, avec un excellent son, une très bonne autonomie et une annulation de bruit lors des appels? Eh bien, je vais vous recommander ceux qui viennent de sortir sur le marché et qui promettent de se positionner comme une excellente alternative aux autres écouteurs de 150 à 200 euros. Les Edifier W320TN coûtent 99,99 euros sur Amazon dans l’une des deux couleurs.

Si nous vous recommandions auparavant les écouteurs de type casque Edifier WH950NB, nous passons maintenant à ceux destinés à être utilisés pendant le sport, plus discrets mais offrant toujours un son et une annulation de bruit spectaculaires. Il est temps de passer à autre chose et de faire confiance à d’autres marques qui se consacrent uniquement à la production de gadgets audio.

Edifier W320TN

Obtenez un son de haute qualité et une excellente autonomie à bas prix

Aimeriez-vous écouter votre musique avec une qualité sonore extraordinaire? Ces écouteurs sont conçus pour offrir une expérience musicale sans pareille. Avec une prise en charge sans fil de l’audio haute résolution certifié LDAC et une unité de diaphragme composée de multiples couches de 13 mm, vous serez plongé dans un monde de sons riches et clairs. Chaque note prend vie d’une manière que vous n’avez jamais connue auparavant.

Vous avez besoin de passer des appels tout en profitant de votre musique? Pas de problème. Les Edifier W320TN sont équipés de 6 microphones (3 sur chaque écouteur) et d’un algorithme d’IA qui ajuste automatiquement le niveau de réduction du bruit en fonction de l’environnement. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez profiter d’une clarté parfaite dans vos appels, même dans des endroits bruyants comme un bus, un train ou un avion.

Imaginez des écouteurs qui s’adaptent à vous, à vos oreilles et à votre environnement. Les Edifier W320TN font exactement cela, en utilisant une technologie d’adaptation pour détecter la forme unique de vos oreilles et la façon dont vous utilisez les écouteurs. À partir de ces informations, ils génèrent des paramètres de réduction du bruit hautement personnalisés. Le résultat? Une expérience auditive immersive qui vous permet de profiter de votre musique préférée tout en vous sentant protégé lorsque vous êtes en déplacement.

La musique n’a pas de limites, et avec ces écouteurs, vous n’en aurez pas non plus. Avec une durée de batterie incroyable allant jusqu’à 27,5 heures (5,5 heures avec une seule charge), vous pourrez profiter de vos chansons et podcasts préférés toute la journée, sans vous soucier de manquer d’énergie. Besoin d’un coup de pouce rapide? Une charge de seulement 10 minutes vous donnera une heure d’utilisation supplémentaire.

La polyvalence est essentielle dans la vie quotidienne. Les Edifier W320TN vous permettent de connecter simultanément deux appareils Bluetooth, ce qui facilite le passage d’une activité à une autre. Vous pouvez passer rapidement de regarder un film sur votre ordinateur portable à répondre à un appel téléphonique, sans complications.

Enfin, il convient de souligner le travail exceptionnel réalisé par Edifier sur ce modèle d’écouteurs en ce qui concerne leur contrôle. Nous disposons de commandes physiques sur les deux écouteurs qui nous permettent d’activer la réduction du bruit, de passer des chansons, de répondre aux appels ou d’activer l’assistant vocal si nous l’avons activé.

