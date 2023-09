Cette technologie révolutionnaire permettra à l’IA de voir dans l’obscurité pour détruire toutes les barrières

Il s’agit d’une étape de plus pour perfectionner l’Intelligence Artificielle.

Voir dans l’obscurité ne sera plus un problème pour l’IA

L’IA est de plus en plus ancrée dans nos vies. Certaines personnes ont déjà choisi l’IA comme partenaire, tandis qu’il semble que selon le PDG de Lenovo, l’IA arrivera très bientôt sur nos téléphones mobiles. Ainsi, il semble que l’IA avance à grands pas, mais il y a toujours quelque chose qui peut servir de barrière. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la manière dont la nuit ne sera plus jamais une barrière pour l’Intelligence Artificielle.

La robotique et l’intelligence artificielle ont réussi à briser les barrières entre le jour et la nuit. Les êtres humains ne voient pas bien dans l’obscurité, quelque chose que nous savons tous, mais il semble que la science puisse briser ces barrières grâce à l’IA. Maintenant, il semble qu’une équipe de l’Université de Purdue a réussi à développer HADAR, une technologie qui permettra aux intelligences artificielles de voir dans l’obscurité.

La technologie qui permettra à l’Intelligence Artificielle de voir dans l’obscurité

La recherche de l’Université de Purdue a révélé HADAR, une technologie qui permet à l’Intelligence Artificielle de voir sans problème dans l’obscurité d’une manière vraiment originale. Le développement de cette technologie est absolument fou et pourrait être révolutionnaire à l’avenir.

Nous avons construit les fondements théoriques (…) pour montrer que l’obscurité totale contient autant d’informations que la lumière du jour. Les êtres humains sont biaisés en faveur du jour en raison de l’évolution.

Il s’agit d’un système vraiment intéressant car il permet aux IA de reconstruire de manière totale et absolument parfaite la réalité à travers l’obscurité, ce qui était jusqu’à présent impossible et qui démontre la puissance de cette technologie.

Selon Zubin Jacob, l’un des chercheurs de l’Université de Purdue, le fonctionnement est le suivant :

Les capteurs émettent des signaux puis les reçoivent pour recueillir des informations en 3D sur une scène. HADAR récupère la texture des signaux thermiques et les reconstruit avec précision.

En résumé, voici les points clés de la recherche :

Il s’agit d’une recherche approfondie de l’Université de Purdue (États-Unis).

HADAR est le nom donné à cette technologie qui permettra à l’IA de voir dans l’obscurité.

Elle combine la physique thermique, l’imagerie infrarouge et l’apprentissage automatique pour pouvoir voir dans l’obscurité sans problème.

Finalement, il s’agit de nombreux capteurs agissant de manière très intéressante pour atteindre cet objectif.

Elle peut voir les textures comme en plein jour, sans perdre sa capacité de voir et peut également percevoir les couleurs.

Qui sait si cela pourra avoir une application pour les êtres humains à l’avenir.

