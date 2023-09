Le tour avec lequel ton iPhone sonnera même en mode silencieux lorsque tu seras appelé par un contact spécifique

Un ajuste avec lequel les appels d’urgence contourneront le mode silencieux de l’iPhone.

Comment faire en sorte que notre iPhone sonne même en silence lorsqu’un contact spécifique nous appelle

La première chose que je fais lorsque j’ai un nouvel iPhone après avoir pris les photos nécessaires est de le mettre en silence. Je crois fermement que si un jour Apple changeait les mélodies de l’iPhone, je le saurais par les médias et non par moi-même. Cependant, il y a certains moments où je veux qu’il sonne, comme par exemple, quand un contact spécifique m’appelle.

Et c’est que l’iPhone a de nombreuses fonctions qui sont vraiment utiles en cas d’urgence, comme les appels par satellite ou la détection des accidents, qui ont sauvé la vie de plus d’une personne. Une autre de ces fonctions est la possibilité que l’appareil sonne même en étant en mode silencieux lorsque les contacts que vous avez indiqués vous appellent.

Votre iPhone sonnera même en silence

En effet, bien que l’iPhone dispose d’une grande variété de sons et de vibrations, ils ne me sont d’aucune utilité et mon téléphone n’émet aucun son depuis des années. Mais, comme je l’ai dit, il y a des appels importants – nous les avons tous – que je veux entendre même si l’iPhone n’est pas en mode son activé. Pour configurer cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Contacts sur votre iPhone Recherchez le contact que vous souhaitez définir comme d’urgence Appuyez sur Modifier sur sa carte de contact Sélectionnez Tonalité En haut du menu qui s’ouvrira, activez l’option Exception pour les urgences.

C’est tout. Tout est maintenant configuré. Lorsque le contact ou les contacts choisis vous appellent, votre iPhone sonnera en mode silencieux activé, car il comprendra qu’il s’agit d’appels d’urgence. Un mode qui, à partir de l’iPhone 15, ne s’activera plus par le biais de l’interrupteur mais sera activé par un bouton d’action.

L’application Contacts de l’iPhone nous permet non seulement de faire sonner notre appareil en silence lorsqu’une personne spécifique nous appelle, mais nous pouvons également attribuer une vibration spécifique pour savoir qui nous appelle facilement si nous ne voulons pas de son.

