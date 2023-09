Je me suis pris de passion pour ce jeu de mots et je te le recommande : c’est gratuit et tu n’as rien à installer.

C’est un jeu de mots croisés très divertissant qui vous offre plusieurs modes différents et auquel vous pouvez jouer directement depuis votre navigateur.

Vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit pour jouer, vous pouvez le faire directement depuis votre navigateur.

Il y a quelques semaines, j’ai retrouvé mon intérêt pour l’un des jeux qui m’amusait le plus pendant mon enfance et mon adolescence, les mots croisés. J’ai cherché dans le Google Play Store et j’ai essayé plusieurs applications de mots croisés, mais aucune ne m’a convaincu. Ensuite, j’ai ouvert Chrome – le navigateur web que j’utilise – j’ai cherché « Mots croisés » et j’ai cliqué par hasard sur le premier résultat.

C’est ainsi que j’ai découvert le jeu de mots croisés auquel je me suis accroché ces derniers jours et que je souhaite vous recommander si, comme moi, vous aimez ce type de jeu de mots. En plus d’être très divertissant et de proposer plusieurs types de mots croisés différents, je vous le recommande car il est totalement gratuit et vous n’avez rien à installer sur votre téléphone portable, vous pouvez y jouer directement depuis votre navigateur web.

Ces mots croisés sont amusants, gratuits et ne nécessitent aucune installation d’application

Les mots croisés que je souhaite vous recommander sont ceux disponibles sur le site web d’El País, l’un des médias les plus réputés de France. Si vous avez déjà consacré du temps à résoudre les jeux de mots du journal, vous pouvez désormais revivre cette expérience en ligne. Il vous suffit de vous rendre sur le site que je vous laisse ci-dessous, que ce soit depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.

Jouer aux mots croisés d’El País

L’un des aspects que j’aime le plus dans ces mots croisés, c’est qu’il y a 4 types différents : Mini, Expert, Mambrino et Tarkus. Personnellement, j’ai consacré plus de temps aux mots croisés de Mambrino, bien que j’aie également résolu quelques Mini lorsque je voulais une résolution rapide. En accédant à chaque section, vous devrez regarder une courte vidéo publicitaire avant de choisir le mot croisé du jour que vous souhaitez faire.

Vous accéderez rapidement au mot croisé en question, qui commencera complètement vide. Votre mission sera de cliquer sur les indices horizontaux et verticaux et de remplir la grille avec les mots corrects. Si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez utiliser les indices proposés par le jeu. Vous pouvez vérifier des lettres, des mots et des grilles, ou demander directement à ce qu’une lettre, une grille ou un mot complet vous soit révélé.

Pendant que vous êtes sur la grille, le temps s’écoule, vous pourrez le voir sur un chronomètre en haut de la grille. Si vous souhaitez défier un ami pour voir qui résoudra le mot croisé le plus rapidement, vous avez la possibilité de jouer ensemble en partageant le lien via des applications comme WhatsApp. De plus, vous pouvez également l’imprimer sur papier pour y jouer de manière traditionnelle, comme vous avez l’habitude de le faire.

Je dois dire que les mots croisés d’El País me semblent très amusants, avec un bon mélange d’indices simples et plus complexes. De plus, j’aime beaucoup le fait qu’il ne soit pas nécessaire d’installer une application sur le téléphone portable, on peut y jouer directement depuis le navigateur de façon gratuite. Peu importe si vous quittez le mot croisé que vous êtes en train de faire, lorsque vous revenez, votre progression est sauvegardée.

Si vous voulez essayer d’autres jeux similaires, nous vous recommandons les meilleurs jeux de mots croisés que vous pouvez installer sur votre appareil. Attention, il existe même des applications et des sites web d’aide pour résoudre les mots croisés, idéales pour les moments où vous n’arrivez pas à trouver un nouveau mot et que vous êtes bloqué.

