Cette application est ma découverte de la semaine : elle permet de prendre des photos à partir d’une vidéo avec la meilleure qualité

Je vous recommande cette application gratuite si, comme moi, vous avez souvent besoin de capturer des images fixes à partir d’une vidéo.

Convertisseur vidéo en photo est une application gratuite avec laquelle vous pouvez capturer des images fixes à partir d’une vidéo.

Cette semaine, j’ai découvert une application qui vous sera extrêmement utile si, comme moi, vous avez souvent besoin de capturer des photos à partir d’une vidéo. Vous n’avez plus besoin de parcourir la vidéo image par image pour trouver l’image spécifique que vous souhaitez capturer, car cette application le fait pour vous. En plus de vous offrir toutes les images d’une vidéo, elle vous permet également de sauvegarder automatiquement des photos à intervalles réguliers.

J’utilise cette application depuis quelques jours et je n’ai eu aucun problème en ce qui concerne ses performances. De plus, il y a un détail qui joue très en sa faveur, c’est qu’il s’agit d’une application que vous pouvez télécharger et installer gratuitement. Je vais maintenant vous en dire plus sur son fonctionnement.

Comment prendre des photos à partir d’une vidéo avec cette application gratuite

L’application que je veux vous recommander dans cet article porte un nom qui révèle clairement son utilité : Convertisseur vidéo en photo. Elle est disponible en téléchargement sur le Google Play Store et vous n’avez pas à payer un seul euro pour l’utiliser. Elle compte déjà plus de 500 000 téléchargements, avec une note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles.

Une fois l’application téléchargée, il vous suffit de l’ouvrir et de cliquer sur « Sélectionner une vidéo » pour accéder à la galerie et choisir la vidéo dont vous souhaitez capturer l’image. Ensuite, vous devez choisir si vous allez effectuer la capture manuellement ou automatiquement à intervalles réguliers. Si vous choisissez l’option manuelle, vous pourrez voir des dizaines d’images par seconde, vous permettant de capturer l’image spécifique que vous souhaitez avec une grande précision.

Une autre option est de laisser l’application faire le travail automatiquement, pour cela vous devrez choisir l’option « Capture à intervalles réguliers ». Dans ce cas, vous choisirez vous-même à quelle fréquence l’image de la vidéo sera capturée. Par exemple, vous pouvez configurer l’enregistrement de l’image toutes les 2 secondes.

Lorsque vous avez trouvé l’image spécifique, il est temps de la sauvegarder. Vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer » et en quelques secondes, elle sera stockée sur la mémoire de votre téléphone. Les images sont également enregistrées dans la rubrique « Photos enregistrées » de l’application, que vous trouverez tout de suite en ouvrant l’application. En plus de voir l’image enregistrée, vous avez également la possibilité de la partager directement via des plateformes telles que WhatsApp ou Instagram.

Si vous donnez une chance à Convertisseur vidéo en photo, vous constaterez qu’il a une interface extrêmement simple. Les différents menus offrent un accès direct aux fonctions existantes, il n’y en a pas plus. La publicité n’est pas gênante, mais il est possible de la supprimer en souscrivant à la version premium de l’application.

Avant de nous quitter, nous mentionnons également la possibilité de faire exactement l’inverse. Vous pouvez télécharger des applications pour créer des vidéos à partir de photos, des outils très utiles pour éditer rapidement et facilement des vidéos avec les meilleurs moments de vos vacances ou de vos réunions entre amis.

Google Play Store | Convertisseur vidéo en photo

