Ce matériel vient directement de l’espace : prépare-toi, il peut révolutionner la technologie

Il s’agit de la Tétrataénite, un matériau qui peut révolutionner la production électrique.

Ce nouveau matériau provient de l’espace

Les batteries ont toujours été une question fondamentale. Surtout depuis que l’électricité s’est généralisée sur notre planète. Le stockage efficace de l’énergie est devenu le plus grand problème de la science technologique. En conséquence, de grands génies comme Thomas Alva Edison ont inventé des batteries pour résoudre ce problème. Aujourd’hui, on essaie même de construire des batteries de sel marin. Maintenant, il semble que la solution pour créer des batteries et des aimants puissants vienne de l’espace grâce à un minéral aux propriétés plus qu’intéressantes.

Le matériau révolutionnaire

Selon Autobild, ce nouveau métal peut changer radicalement les règles du jeu pour toujours. Il s’agit d’un minéral avec des capacités magnétiques appelé Tétrataénite. Le matériau a été découvert au XXe siècle et sa composition est basée sur le nickel, le fer, le phosphore et le carbone. Son utilité est plutôt intéressante, surtout pour tout ce qui concerne la technologie et spécifiquement les véhicules électriques et les aimants puissants qui doivent intégrer leurs composants internes.

Cependant, il y a un grave problème avec ce minéral : il est impossible de le trouver sur notre planète. D’après ce que nous avons découvert, nous savons avec certitude qu’il met des millions d’années à se former et qu’il ne provient jamais de la Terre. On ne le trouve que dans des astéroïdes et toutes sortes d’objets extraterrestres qui ont heurté la surface de notre planète.

Mais pourquoi ce minéral si étrange est-il important? En réalité, il est fondamental car le commerce des terres rares à travers le monde est un énorme problème. En général, ces terres sont utilisées pour la construction de batteries et d’aimants, mais au milieu d’une guerre commerciale entre les différents pôles idéologiques de la planète, il est clair que le commerce de ce type de terres est affecté.

Pour cette raison, il semble qu’un groupe de l’Université de Cambridge ait été capable de le fabriquer relativement facilement, il n’est donc pas surprenant que nous voyions bientôt des aimants de voitures électriques avec ce type de minéraux à partir de maintenant. Cependant, d’ici là, la géopolitique des terres rares continuera de dicter le chemin en rendant le marché de la technologie plus cher ou du moins en entravant le développement de certains composants qui entraveront les futurs véhicules électriques et autres dispositifs.

Pour récapituler :

La Tétrataénite est un matériau dont l’origine se trouve en dehors de notre planète. Il n’existe pas naturellement ici.

En réalité, ce minéral n’a été récupéré que dans des astéroïdes qui se sont écrasés sur notre surface.

Il est composé de nickel, de fer, de phosphore et de carbone.

Le plus gros problème est qu’il met des milliards d’années à se former et il faut également tenir compte du fait qu’il ne se forme pas sur notre planète.

