Qualité sonore et annulation de bruit pour bien moins de 100 euros : nous vous recommandons ces écouteurs Sony

Grande confort, bonne qualité sonore, annulation de bruit et jusqu’à 20 heures d’autonomie dans des écouteurs que nous avons testés et que nous aimons beaucoup.

En plus d’un design agréable et original, ces écouteurs Sony se distinguent également par leur grand confort.

Ils ne font pas partie des écouteurs les plus connus de la marque, mais les Sony WF-C700N sont un excellent achat si vous recherchez des écouteurs Bluetooth avec annulation de bruit pour moins de 100 euros. Nous pouvons vous l’assurer personnellement, car nous avons analysé ces Sony WF-C700N et nous avons personnellement vérifié leur qualité. Ils sont extrêmement confortables, offrent une bonne qualité sonore, une annulation de bruit active très efficace et jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Les Sony WF-C700N ont un prix de vente conseillé de 129,99 euros, ce qui en faisait déjà un achat plus que rentable. Le mieux, c’est que sur Amazon, vous pouvez les trouver régulièrement aux alentours de ç( euros, ce qui en réalité un choix encore plus recommandable. De plus, sur Amazon, vous pouvez choisir parmi 4 couleurs disponibles : lavande, noir, blanc et vert menthe. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous recevrez les écouteurs chez vous en seulement quelques heures.

Ces écouteurs sans fil sont également en promotion sur PcComponentes et MediaMarkt, mais ici, ils ont généralement un prix d’environ 90 euros. Par conséquent, Amazon est généralement le meilleur store pour acheter des Sony WF-C700N que vous connaîtrez en détail ci-dessous.

Sony WF-C700N, d’excellents écouteurs pour moins de 100 euros

Nous ouvrons l’étui des Sony WF-C700N et nous découvrons des écouteurs au design compact, très petits. Cela est essentiel pour l’expérience d’utilisation, car, combiné à un poids de seulement 4,6 grammes par écouteur, cela permet de les utiliser pendant des heures sans aucune gêne. Les mêmes caractéristiques définissent l’étui de chargement, également compact et parfaitement adapté à la poche. Attention, la boîte n’a pas la résistance aux éclaboussures que possèdent les écouteurs.

Les Sony WF-C700N sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 5 mm qui offrent une très bonne qualité sonore. L’expérience audio est caractérisée par un bon équilibre des fréquences, avec une accentuation particulière des basses. Après les avoir testés, nous pouvons vous confirmer qu’ils sont un bon achat pour écouter de la musique, jouer ou regarder des séries sans les tracas des fils.

L’achat de ces écouteurs est également excellent en raison de l’efficacité de leur système d’annulation de bruit. Si vous activez cette fonction, le bruit ambiant disparaîtra de manière notable, en particulier celui causé par le vent. Personnellement, nous pouvons vous dire que c’est une fonction très utile lorsque vous voyagez en transport public, que vous êtes à la salle de sport ou que vous avez des travaux à côté de chez vous. Si vous voulez écouter ce qui se passe autour de vous, il vous suffit d’activer le mode de son ambiant.

Une des principales caractéristiques des Sony WF-C700N est leur connectivité Bluetooth. Vous pourrez les connecter rapidement à votre téléphone portable, à votre ordinateur ou à votre smart TV et contrôler facilement la lecture avec les commandes tactiles. Si vous souhaitez personnaliser l’expérience, vous pouvez télécharger l’application Sony Headphones sur votre smartphone.

➡️ Voir l’offre Sony WF-C700N

Avec ces écouteurs Sony, vous bénéficierez également d’une bonne autonomie, vous pourrez écouter de la musique pendant plusieurs heures d’affilée. Si vous utilisez l’annulation de bruit, l’autonomie est de 7,5 heures continues et 15 heures avec l’étui de chargement. Si vous n’avez pas besoin de l’annulation, la durée de la batterie augmente jusqu’à 10 heures continues et 20 heures avec le boîtier de charge.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

En résumé, les Sony WF-C700N offrent une expérience très agréable et se placent sans aucun doute parmi les meilleurs écouteurs sans fil de Sony. Vous pouvez les acheter sur Amazon pour moins de 95 euros habituellement, ce qui vous permet d’économiser plus de 50 euros.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :