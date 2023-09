Avec cette astuce simple, vous pouvez savoir quelle a été la première application Android que vous avez installée sur un smartphone

On te dit comment tu peux découvrir quelle a été la première application Android que tu as téléchargée dans ta vie.

Applications Android sur un Google Pixel 4a (5G)

Depuis que tu as eu ton premier téléphone Android, tu as sûrement téléchargé des centaines, voire des milliers d’applications et de jeux depuis le Google Play Store, car si tu es comme moi et que tu oses essayer tout ce qu’on te recommande, le nombre total d’applications et de jeux installés a sûrement quatre chiffres.

Je suis sûr que plus d’une fois tu t’es demandé quelle a été la première application Android que tu as installée sur un smartphone, c’est pourquoi aujourd’hui nous allons te révéler un truc simple grâce auquel tu peux le découvrir rapidement et facilement.

Voici comment tu peux facilement savoir quelle a été la première application Android que tu as installée dans ta vie

Nous le savons tous, Google garde une liste de toutes les applications que tu as installées sur le Play Store, qui sont associées à un compte Google et non à un appareil spécifique.

Par conséquent, la première chose que tu dois faire pour découvrir quelle a été la première application que tu as téléchargée dans ta vie est de te connecter à ton smartphone avec ton premier compte Google ou celui que tu utilises depuis le plus longtemps.

Une fois que tu t’es connecté à ton téléphone, la prochaine étape est d’ouvrir l’application Google Play, de cliquer sur la photo de profil de ton compte Google située dans le coin supérieur droit et d’accéder à la section Gérer les applications et les appareils.

Une fois dans cette section, clique sur l’onglet Gérer, appuie sur le bouton Installées et dans le menu déroulant, sélectionne l’option Pas installées.

Ensuite, appuie sur le bouton de filtre qui, par défaut, trie les applications par nom, et choisis l’option Récemment ajoutées pour que les applications soient triées des plus récentes aux plus anciennes.

Enfin, la dernière étape pour découvrir quelle a été la première application que tu as téléchargée sur un téléphone Android est de faire défiler vers le haut en déplaçant la liste d’applications jusqu’à atteindre la fin, car la dernière application sera la première que tu as installée dans ta vie.

Dans mon cas, j’ai dû faire défiler pendant un bon moment car j’ai installé des milliers d’applications depuis que j’ai ouvert mon premier compte Google, et le gagnant a été Google Play Livres, une application de lecture de livres électroniques que Google a lancée en février 2011 et que je n’utilise plus maintenant car j’utilise un Kindle d’Amazon.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :