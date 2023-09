Téléchargez ici les fonds d’écran officiels du HUAWEI Mate 60 Pro

Si vous avez aimé les nouveaux HUAWEI Mate 60 et que vous voulez leurs fonds d’écran pour habiller votre téléphone actuel, vous pouvez télécharger ici toute la galerie complète de HUAWEI en haute définition.

Image promotionnelle du nouveau HUAWEI Mate 60 Pro, le dernier fleuron de l’usine de Shenzhen.

Les bonnes nouvelles continuent d’affluer pour les gars et les filles de HUAWEI, et c’est parce que l’arrivée d’HarmonyOS 4 sur de nombreux appareils a été confirmée et qu’en 2023, ils auraient à nouveau des smartphones 5G dans leur catalogue, ce qui a été confirmé récemment par la présentation en Chine d’un HUAWEI Mate 60 Pro absolument remarquable.

Il y a bien sûr des sacrifices, car la connectivité 5G est accompagnée d’un chipset HiSilicon Kirin 9000S assez méconnu sur lequel HUAWEI n’a pas donné beaucoup de détails, mais qui est en réalité seulement une variation ou une mise à jour de l’ancien Kirin 9000, qui était à terme son dernier SoC avec modem 5G.

Quoi qu’il en soit, beaucoup d’entre vous ont sûrement adoré la dernière nouveauté et la plus moderne de la famille HUAWEI, et nous savons déjà que le géant chinois est un expert en photographie mobile, donc tous ceux qui aiment le catalogue HUAWEI voudront avoir les derniers fonds d’écran qui arrivent avec HarmonyOS 4 sur ce nouveau Mate 60 Pro avant tout le monde.

Grâce à nos collègues de Huawei Central, nous avons déjà le package ici pour que quiconque puisse habiller son téléphone avec ces fonds d’écran attrayants grâce au fabricant chinois, qui a mis à disposition une galerie abstraite en tons neutres avec 6 images en haute définition qui conviendront parfaitement à vos bureaux.

Juste ici, en suivant le lien que nous vous laissons ci-dessous, vous pourrez les télécharger tous depuis un dossier partagé sur MEGA :

Télécharger les fonds d’écran des HUAWEI Mate 60 Series

Et pour rappeler, si quelqu’un veut se rafraîchir toutes les possibilités du dernier fleuron de HUAWEI, nous avons ici notre fiche technique avec tout ce que nous offre ce Mate 60 Pro qui devrait être présenté en France dans les prochaines semaines sans certification Google Play, mais avec toutes les fonctionnalités de la fourchette du fabricant de Shenzhen basée sur Android Open Source Project et ses services mobiles Huawei :

