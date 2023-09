Cette compilation comprend les meilleurs sites pour télécharger des vidéos libres de droits que vous pouvez utiliser dans vos projets publics ou personnels.

Vidéos libres de droits sur Canva.

Vous pourriez avoir besoin de ressources graphiques pour vos projets, au-delà de ce que vous pouvez trouver sur Google Images. Si c’est le cas, restez avec moi dans cet article. Je vous dis quels sont les meilleures plateformes pour télécharger des vidéos libres de droits. Les fichiers que vous téléchargez depuis chacune de ces pages peuvent être utilisés dans tous types de projets. Cependant, bien qu’il ne soit pas nécessaire de les payer, il est nécessaire de prendre en compte la licence associée.

Rappelons que, dans certains cas, bien qu’il ne soit pas nécessaire de payer de redevances pour ces fichiers, la licence de chaque plateforme exige certaines actions . Par exemple, vous devrez peut-être mentionner l’auteur, en particulier si vous utilisez le contenu pour des projets publics. Ou peut-être est-il nécessaire d’inclure un lien vers la page à partir de laquelle la vidéo a été obtenue. Le fait que les vidéos n’aient pas de droits d’auteur ne signifie pas qu’elles sont exemptes de licences.

Canva

Canva est une plateforme de conception polyvalente et accessible, qui va au-delà des images ou des dessins. Il offre une large gamme de fonctionnalités, y compris des vidéos libres de droits d’auteur. Cela vous permet de créer des présentations, du contenu pour les réseaux sociaux, des projets éducatifs et plus encore, de manière pratique.

Canva facilite la recherche de vidéos appropriées en fournissant une bibliothèque diversifiée et constamment mise à jour. Vous n’avez plus à vous soucier des violations des droits d’auteur; l’option de vidéos libres de droits d’auteur ajoute une valeur significative.

Pexels

Pexels a été conçu comme une plateforme de photos gratuites. Cependant, il s’est développé en ajoutant une vaste bibliothèque de vidéos en stock en HD et 4K, toutes libres d’utilisation grâce à sa licence spéciale. Les photos et vidéos peuvent être utilisées gratuitement et sans attribution, bien que reconnaître le créateur de la vidéo soit toujours apprécié.

Les vidéos peuvent être éditées et modifiées à votre guise, vous offrant une flexibilité créative totale. La page propose quelques sections pour vous aider à découvrir du nouveau contenu ou à classer les fichiers par catégories.

Videezy

Videezy est un site complet de clips vidéo offerts sans redevances pour des projets personnels et commerciaux. Cependant, je vous recommande de consulter les détails de la licence de chaque fichier pour vous assurer que la séquence choisie correspond à vos besoins. Alors que de nombreux clips nécessitent de donner crédit au site lui-même, l’option d’achat de crédits vous ouvre les portes pour utiliser des ressources sans attribution.

Profitez de la large gamme de clips de qualité supérieure, disponibles en haute définition (HD) et en résolution 4K. Pendant votre recherche, faites attention aux résultats étiquetés « Pro », car il s’agit de clips premium.

Life of Vids

Life of Vids propose une sélection généreuse de vidéos, clips et boucles de haute qualité gratuitement. L’avantage réside dans l’absence de restrictions de droits d’auteur, offrant une liberté d’utilisation. Bien que la redistribution soit limitée à 10 vidéos sur d’autres sites, vous pouvez les soutenir par un don ou une mention. La plateforme met régulièrement à jour sa bibliothèque avec de nouvelles vidéos chaque semaine. De plus, elle propose une belle collection d’images gratuites. Une source précieuse pour enrichir vos projets visuels.

Coverr

Coverr dispose d’une bibliothèque comprenant des milliers de fichiers. Chaque vidéo, présentée en haute définition, peut être téléchargée au format MP4 sans inscription ni attribution. Cette plateforme offre la flexibilité d’utiliser les vidéos dans des projets personnels ou commerciaux sans complications. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de les acheter ou de contribuer à leur contenu. Profitez du confort d’accéder instantanément à une large gamme de clips visuels captivants pour donner vie à vos créations audiovisuelles.

SplitShire

SplitShire se distingue en fournissant des photos et des vidéos gratuitement, avec autorisation pour une utilisation personnelle et commerciale. La particularité réside dans leur origine personnelle, donnant aux images et aux vidéos une authenticité différente des autres sites de stock. Principalement capturées depuis des drones, les vidéos présentent de magnifiques scènes en plein air. Chaque vidéo est disponible en téléchargement en cliquant sur son titre correspondant. Bien qu’il soit autorisé de les utiliser sur des plateformes de médias sociaux, leur vente ou leur utilisation dans des projets inappropriés impliquant violence, racisme ou discrimination n’est pas autorisée. Une source de contenu visuel authentique et captivant.

Dareful

Dareful propose des images d’archives sous la licence Creative Commons 4.0. Cette disposition accorde la liberté de partager et d’adapter le matériel, en exigeant seulement une attribution appropriée et l’indication de toute modification apportée. Chaque élément a été capturé par le vidéaste Joel Holland. Sur la plateforme, vous pouvez découvrir toutes sortes de séquences passionnantes. C’est un site qui encourage la créativité et la collaboration en offrant un accès sans restriction à un répertoire visuel varié.

Vidsplay

Vidsplay vous permet de télécharger et d’utiliser ses ressources vidéo sans payer de redevances, bien qu’une attribution soit requise. Avec cette plateforme, vous avez la liberté d’enrichir vos projets visuels avec une large gamme de vidéos sans vous soucier de coûts supplémentaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :