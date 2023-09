Ma recommandation : cet haut-parleur avec Alexa a un écran et peut être ton grand allié

Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, le chemin d’Alexa peut être le plus approprié.

Voici l’Echo Show 5.

Nous l’avons recommandé à plus d’une occasion, c’est l’une des enceintes intelligentes les plus spéciales d’Amazon. L’Echo Show 5 pourrait être exactement ce que vous cherchiez, il est renouvelé et sa 3ème génération est à votre portée pour 109 euros. Êtes-vous membre d’Amazon Prime ? Vous n’aurez pas à attendre ni à payer un seul euro de plus pour la livraison.

Le cerveau de cet Echo est Alexa, il ne pourrait en être autrement. L’assistant virtuel des Américains arrive dans votre maison pour la révolutionner complètement, ses capacités vont vous surprendre. Si vous avez d’autres appareils intelligents à la maison, vous pourrez créer tout un réseau connecté.

Un avant et un après pour votre maison

La première chose qui attirera votre attention est son écran, c’est la caractéristique qui le différencie des autres enceintes. Il atteint 5 pouces, a une résolution HD et se charge d’afficher toutes les informations qui vous importent. Cet Echo Show intègre également une caméra frontale avec laquelle vous pourrez passer des appels vidéo.

Et que dire du son ? Après tout, nous parlons d’une enceinte. Les Echo d’Amazon surprennent par leur qualité sonore, certains d’entre eux sont assez compacts et offrent une expérience très agréable. C’est le cas de cet Echo Show, avec lequel vous pourrez faire la fête en quelques secondes.

Alexa est l’un des meilleurs assistants virtuels du moment, vous devez simplement apprendre à en tirer le meilleur parti. Les réponses à toutes sortes de questions sont garanties, demandez-lui de vous aider à vous organiser ou utilisez-la pour contrôler vocalement d’autres appareils de votre maison.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous avez la possibilité de transformer votre maison en une maison intelligente. Alexa sera votre fidèle alliée, à mon avis, le meilleur assistant du moment. Il est temps que vous preniez le contrôle, vous allez vraiment y réfléchir ?

