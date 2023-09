4 astuces de MIUI pour économiser la batterie sur ton téléphone Xiaomi

Découvrez quatre astuces simples de MIUI pour améliorer l’autonomie de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

Tirez le meilleur parti de la batterie de votre téléphone Xiaomi avec ces quatre ajustements simples

Bien qu’il compte autant de partisans que de détracteurs, MIUI est l’un des meilleurs skins personnalisés pour Android que vous pouvez trouver aujourd’hui, car il dispose d’une grande quantité d’options de personnalisation et de fonctionnalités qui nous sont très utiles dans notre vie quotidienne.

Cette fois, nous allons nous concentrer sur les fonctions de MIUI axées sur l’économie de batterie, car, bien qu’il existe de nombreux trucs que vous pouvez utiliser pour améliorer l’autonomie de votre téléphone Xiaomi, nous allons vous révéler les 4 que nous utilisons depuis un certain temps et qui nous ont donné des résultats plus que satisfaisants.

La première chose à prendre en compte est qu’étant donné qu’il s’agit de trucs de MIUI, ils sont compatibles non seulement avec les appareils Xiaomi, mais aussi avec les terminaux des marques Redmi et POCO.

Désactiver les données mobiles en arrière-plan

Par défaut, votre téléphone Xiaomi autorise l’exécution des données mobiles en arrière-plan, ce qui a un impact négatif sur la consommation de la batterie. Mais ne vous inquiétez pas car MIUI dispose d’une fonction cachée qui vous permet de configurer la désactivation automatique des données mobiles lorsque vous verrouillez le terminal ou le mettez en mode veille.

Pour désactiver les données mobiles en arrière-plan sur votre appareil Xiaomi, suivez simplement ces étapes simples:

Accédez au menu des Paramètres de votre smartphone Xiaomi

de votre smartphone Xiaomi Faites défiler vers le bas et accédez à la section Batterie

Une fois à l’intérieur, appuyez sur l’icône de la roue dentée située dans le coin supérieur droit

Appuyez sur le menu déroulant situé à droite du bouton Désactiver les données mobiles lorsque l’appareil est verrouillé

Sélectionnez enfin l’option 5 minutes

De cette façon, cinq minutes après avoir verrouillé votre terminal, les données mobiles en arrière-plan seront désactivées, ce qui permet à votre smartphone de consommer moins de batterie lorsqu’il est au repos.

Activer le nettoyage automatique du cache lorsque le téléphone est verrouillé

En plus de désactiver les données mobiles en arrière-plan, une autre action qui vous aidera à améliorer l’autonomie de votre terminal est de vider le cache lorsque vous n’utilisez pas le téléphone, car cela permet de réduire la consommation d’énergie des applications et des processus en arrière-plan.

Pour activer cette fonction sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes:

Accédez au panneau des Paramètres de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Faites défiler vers le bas et entrez dans la section Batterie

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’icône de la roue dentée située en haut à droite

Cliquez sur le menu déroulant situé à droite du bouton Effacer le cache lorsque l’appareil est verrouillé

Enfin, choisissez l’une des deux premières options: En 1 minute ou En 5 minutes

Tout comme avec l’astuce précédente, en modifiant ce réglage, votre téléphone se chargera automatiquement de nettoyer le cache une minute ou cinq minutes après avoir verrouillé l’appareil.

Activer la fonction d’économie de batterie

Toutes les surcouches logicielles pour Android sont équipées d’une fonction d’économie de batterie, et celle de MIUI en particulier se charge de restreindre l’activité des applications système et d’autres processus, de geler les applications en arrière-plan, de vider le cache lorsque vous verrouillez le téléphone et de désactiver les services et les fonctions qui consomment le plus, tels que la synchronisation, la connectivité 5G, la réponse tactile ou la fonctionnalité « Lever pour activer ».

Pour activer l’économie de batterie sur votre téléphone Xiaomi, suivez simplement ces actions:

Accédez au menu des Paramètres de votre appareil

de votre appareil Faites défiler vers le bas et accédez à la section Batterie

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’icône de la roue dentée située en haut à droite

Accédez à la section Économie de batterie

Une fois à l’intérieur, basculez le Switch situé à droite de l’option Économie de batterie pour l’activer

De plus, MIUI vous permet également de programmer l’activation de l’économie de batterie pendant une période spécifique, par exemple lorsque vous allez vous coucher. Pour ce faire, faites simplement défiler complètement vers le bas dans la section Économie de batterie, activez la case à droite de l’option Programmer l’heure de changement de mode et sélectionnez enfin l’heure de début et de fin du mode d’économie de batterie.

Activer la luminosité automatique de l’écran

Sans aucun doute, le composant matériel qui consomme le plus de batterie est l’écran et, logiquement, plus vous avez augmenté sa luminosité, plus vous consommerez de batterie. C’est pourquoi nous vous recommandons d’activer la luminosité automatique, car ainsi l’intensité de la luminosité de l’écran s’ajustera automatiquement en fonction des conditions d’éclairage de votre environnement.

Pour activer la luminosité automatique de l’écran sur votre appareil Xiaomi, suivez simplement ces étapes:

Accédez au panneau des Paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO

de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO Accédez à la section Écran

Cliquez sur l’option Niveau de luminosité

Enfin, cliquez sur le Switch situé à droite du bouton Luminosité automatique pour l’activer

