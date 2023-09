Est-il mauvais de charger l’iPhone la nuit?

On résout l’un des mythes les plus courants chez les utilisateurs d’iPhone.

Nous allons répondre à l’une des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs d’Apple : est-ce mauvais de charger l’iPhone la nuit ? Eh bien, la réponse simple et rapide est que non. Il n’y a aucun problème à charger l’iPhone la nuit, mais il y a encore une croyance populaire associée à ce comportement, quelque chose de similaire à la croyance selon laquelle fermer les applications permet d’économiser la batterie.

À mon avis, indépendamment du fait que ce soit bon ou mauvais, ce qui n’est pas le cas, le meilleur moment pour charger l’iPhone est la nuit. Pendant la journée, nous avons de nombreuses heures où il est possible de le recharger en toute tranquillité, sans attendre un pourcentage spécifique pour le débrancher.

Pourquoi il n’y a aucun problème à charger l’iPhone la nuit ?

Pourquoi existe-t-il l’idée que charger l’iPhone la nuit n’est pas recommandé ? La vérité est qu’avec les anciens modèles d’iPhone, c’était une prémisse exacte, mais avec les plus récents, ce n’est plus le cas. C’est pourquoi il est encore déconseillé de le faire, même sur les iPhone les plus récents.

Il y a deux éléments qui dégradent la batterie de l’iPhone : la chaleur et la charge rapide. En effet, la chaleur dégrade les composants de la batterie et réduit sa durée de vie, mais la charge rapide, en plus de générer de la chaleur, use également les connecteurs des composants par l’électricité.

Cela dit, les iPhone les plus récents ont différents systèmes pour lutter contre la chaleur et même arrêter la charge si nécessaire lorsqu’il détecte une température élevée. C’est quelque chose que les chargeurs MagSafe certifiés MFi peuvent faire, car ils sont capables de demander la quantité d’énergie nécessaire sans générer trop de chaleur.

En ce qui concerne la charge rapide, l’iPhone dispose également de systèmes pour lutter contre la chaleur qu’elle peut générer. Lorsque l’iPhone détecte que la charge rapide peut entraîner une température excessive, il réduit la quantité d’énergie. Bien que le chargeur MagSafe soit également un bon allié ici, la meilleure option est d’utiliser un chargeur de 5 W pour éviter la dégradation de la batterie due à la charge rapide.

Est-ce mauvais de charger l’iPhone à 100% ?

Une autre préoccupation liée à la charge de l’iPhone la nuit est qu’il va rester longtemps à 100%, mais il existe également une solution à cela. L’iPhone est doté d’une fonctionnalité appelée « Charge optimisée », qui apprend nos habitudes et est capable de planifier la charge pour la terminer peu avant que vous ne le débranchiez.

En conclusion, comme nous l’avons vu, il n’y a aucun problème à charger l’iPhone la nuit, ce n’est pas mauvais comme on le croit encore. L’iPhone dispose de bons systèmes pour lutter contre les températures élevées qui peuvent être générées, pour réduire l’énergie avec la charge rapide si nécessaire, et pour limiter le temps passé à 100%.

De plus, charger l’iPhone la nuit est une bonne option car cela permet une charge lente sans souci. Enfin, si vous êtes un utilisateur intensif, vous pouvez toujours suivre quelques conseils pour que votre batterie dure toute la journée, comme l’utilisation d’une automatisation que vous pouvez créer avec l’application native Raccourcis.

